更換收購條款 T-Mobile與Sprint最快可在4月1日完成合併

在美國司法部同意T-Mobile收購Sprint之後，雙方將以重新擬定收購條款，最快在4月1日完成合併。

在新條款中，T-Mobile母公司德國電信將持有合併後公司約43%股權，相比先前收購協議擬定的42%持股比例略增，而Sprint母公司Softbank則會持有24%股權，其餘33%股權則由一般股東合計持有。

同時，Softbank將在合併完成後，將所獲得約4880萬股T-Mobile股權轉讓給合併後的新公司，並且以11.31股Sprint股權換1股T-Mobile股權為計算，而Sprint現有股東則會依照原本換股比例計算。

雙方完成合併後，T-Mobile市值預期將會增加至1200億美元。而對比其他美國電信業者市值，AT&T目前市值約在2740億美元，而Verizon是職責約在2420億美元。

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