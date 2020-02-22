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疫情影響之下 Sony、Facebook均表明退出GDC 2020遊戲開發者大會

聯合新聞網 / 楊又肇

繼稍早考量新型冠狀病毒疫情影響，進而宣布取消參與原訂在2月27日到3月1日於美國波士頓舉辦的PAX East電玩展Sony隨後也確定將取消參與3月中旬於舊金山舉辦的GDC 2020遊戲開發者大會。另一方面，Facebook同樣也基於疫情考量，分別取消參與這兩場遊戲相關活動，但強調將會在2021年恢復參與。

即便主辦單位強調GDC 2020展會活動已經與加州公共衛生部、舊金山公共衛生局密切合作，隨時掌握展會活動現場是否有疫情，避免產生疫情交叉感染現象，另外也會持續注意美國疾病管制與預防中心，以及世界衛生組織針對疫情公佈消息，顯然還是無法減緩原訂參與此次展會活動業者對於此次疫情影響擔憂。

目前包含Facebook、Sony均宣布退出此次GDC 2020活動，同時Sony稍早時候也確認取消參與原訂在2月27日展開的PAX East電玩展，而Facebook也同樣表示退離此次電玩展活動，主要考量疫情可能影響旗下員工健康安全，同時也可能發生更大交叉感染影響。

在此之前，GDC 2020展會活動已經基於疫情以影響限制來自中國境內人士參與，同時強調實際受影響參展廠商比例僅佔2%，因此造成影響並不算大，因此將會依照原訂計畫在3月16日至20日間於舊金山Moscone會議中心舉辦。

不過，如果在後續有更多業者表明退出的話，或許也會讓GDC 2020主辦單位考慮是否取消此次展會活動。

因為新型冠狀病毒疫情影響，原本預計在今年上半年舉辦的展會活動，如MWC 2020，先後因為健康安全考量而取消，但部分展會活動如NVIDIA接下來預計舉辦的GTC 2020、微軟開發者大會Build 2020，或是Google年度開發者大會Google I/O 2020目前仍會如期舉辦，而預計在6月舉辦的E3 2020目前也尚未有取消計畫。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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