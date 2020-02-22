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Dell以近21億美元價格 出售EMC旗下資安服務供應商RSA

聯合新聞網 / 楊又肇

Dell稍早宣布將以20.75億美元價格出售隨著2015年收購EMC時，一併納入旗下體系的資安服務供應商RSA，買家則包含私募基金業者Symphony科技集團 (STG,Symphony Technology Group)、加拿大安大略教師養老金計劃 (Ontario Teachers' Pension Plan)、私募基金AlpInvest Partners。

此次交易將涵蓋RSA旗下諸多產品，包含RSA Archer、RSA NetWitness平台、RSA SecurID、RSA詐欺和風險情報 (Fraud and Risk Intelligence)，以及RSA安全技術大會業務，並且預計在未來6到9個月內完成交易。

不過，Dell與以Symphony科技集團為首的買家並未公開此次交易細節，僅透露所有交易將以20.75億美元現金支付。

目前提供包含威脅偵測與回應、身份存取管理、風險管理，以及詐欺防禦等資安服務的RSA，最早是在2006年由EMC以約21億美元價格收購，後續則是在2015年由Dell收購EMC時，連帶一起併入Dell旗下體系。

而此次出售RSA，可以視為Dell將旗下產品精簡，使下產品更專注在核心網路基礎架構，以及雲端平台服務與應用，預期對Dell本身，以及RSA未來業務發展，甚至對旗下合作夥伴都能帶來更大發展彈性。

在此之前，Dell收購EMC之後，分別也曾將服務部門轉售予NTT Data，並且將軟體部門轉售給私募基金，而在2018年也已經出售雲端備份業務Mozy。而出售RSA之後，目前Dell旗下安全服務產品僅保留提供代管服務的Secureworks，以及提供網路節點偵測與回應服務，同時與VMware服務有深度整合的Carbon Black。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》" target="_blank">mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Dell 詐欺 資安

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