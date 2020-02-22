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HTC展示「Project Proton」全新虛擬視覺裝置 大幅減輕重量

聯合新聞網 / 楊又肇

除了公佈新款VIVE Cosmos系列，HTC後續也提出代號「Project Proton」的全新虛擬視覺應用裝置，其中不僅大幅減輕使用者頭部配戴重量，更進一步瞄準先前提即將布局的擴增實境應用情境。

依照「Project Proton」的設計，基本上還是設定為混合實境應用，因此實際使用體驗還是比較接近現有VIVE Cosmos系列，但又更接近擴增實境一些。同時，現階段「Project Proton」還是處於原型設計階段，預計要等到接下來收集更多開發者與社群反饋意見，才會在進一步調整後推出正式產品。

因此，「Project Proton」目前並未有任何明確規格細節，但從外觀來看則可確認HTC希望能讓此裝置更為輕量化，藉此讓使用者能更舒適且長時間配戴使用，另外也計畫提供有線或無線連接方式，其中無線連接版本「Proton AIO」預期會以一體機形式打造，另一款「Proton Glass」則會以有線形式連接運作。

Proton AIO
Proton AIO

Proton Glass
Proton Glass

在此之前，HTC執行長Yves Matire在訪談中已經表明虛擬視覺與5G網路將會是今年發展重點，其中虛擬視覺部分將會以VIVE Cosmos系列滲透更多市場使用需求，同時在5G連網部分也會推出對應手機產品，並且透過5G網路分享器讓更多裝置也能藉由高速網路連接。

同時在虛擬視覺發展方面，除了VIVE Pro主打的虛擬實境應用，以及VIVE Cosmos系列主打的混合實境應用，HTC接下來也會進一步擴展對應擴增實境應用產品，藉此提供更完整的虛擬視覺應用解決方案。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

擴增實境 HTC Vive VR

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