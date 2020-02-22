台灣5G網路第二階段競標結束 中華電信預計最快7月開台營運

NCC (國家通訊傳播委員會)今日 (2/21)進行5G網路頻譜第二階段位置競標，決定各家電信業者在3.5GHz頻譜位置，其中中華電以新台幣20.8億元競標價格拿下魚肚位置，遠傳電信則以新台幣20.3億元取得魚頭靠近魚肚位置，而台灣之星則是以0元標金取得魚頭位置，台灣大哥大同樣以0元標金取得，但位置則位於魚尾。

至於亞太電信方面，則表示將在3.5GHz頻段部分以攜手其他業者合作方式取得頻寬資源，目前則是在28GHz頻段部分取得28.9GHz-29.3GHz頻譜位置，同時也強調28GHz頻段頻譜採高頻方式運作，適合垂直整合使用情境，或是作為企業專網使用，而3.5GHz頻段屬於為中頻運作模式，主要作為訊號涵蓋，並且適用終端機款式較多，未來預期藉由搭配中高頻特性，提供5G網路最佳網速與性能。

在5G網路頻譜第二階段位置競標中，總標金額肚達新台幣41.1億元，其中由中華電信以新台幣20.8億元競標價格拿下魚肚位置，遠傳電信則以新台幣20.3億元取得魚頭靠近魚肚位置，而台灣之星則是以0元標金取得魚頭位置，台灣大哥大同樣以0元標金取得，但位置則位於魚尾，亞太電信則未取得3.5GHz頻譜位置。

在第一階段頻譜競標中，總標金累積高達新台幣1380.81億元，其中3.5GHz頻譜得標業者分別為中華電信、台灣大、遠傳、台灣之星，而28GHz頻譜得標者則包含中華電信、台灣大、遠傳及亞太電信。

第二階段位置競標中，則是決定3.5GHz頻譜得標業者取得頻譜位置，其中華電信取得90MHz頻寬，遠傳電信取得80MHz頻寬，台灣大哥大則取得60MHz頻寬，至於台灣之星則是取得40MHz頻寬。

加總前後兩階段競標結果，總標金達新台幣1421.91億元。而依照中華電信董事長謝繼茂說明，接下來將會積極投入5G網路建設，預計最快能在今年7月開台提供服務。

目前各家電信業者在5G網路頻譜資源得標結果：

中華電信：3.5GHz頻段以新台幣456.75億元標得，取得90MHz頻寬；28GHz頻段以新台幣6.18億元標得，取得600MHz頻寬。

遠傳電信：3.5GHz頻段以新台幣406億元標得，取得80MHz頻寬；28GHz頻段以新台幣4.12億元標得，取得400MHz頻寬。

台灣大哥大：3.5GHz頻段以新台幣304.5億元標得，取得60MHz頻寬；28GHz頻段以新台幣2.06億元標得，取得200MHz頻寬。

台灣之星：3.5GHz頻段以新台幣197.08億元標得，取得40MHz頻寬；並未取得28GHz頻段。

亞太電信：並未取得3.5GHz頻段；28GHz頻段以新台幣4.12億元標得，取得400MHz頻寬。

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