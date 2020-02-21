武漢肺炎延燒 臉書和索尼取消參加遊戲開發者大會

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒肺炎疫情延燒，臉書和索尼雙雙宣布取消參加下月在舊金山舉行的遊戲開發者大會。

根據CNBC報導，臉書（Facebook）在部落格貼文表示：「遊戲開發者大會（Game Developers Conference）一向是我們電玩遊戲界的年度盛事，然而，我們的員工和遊戲社群的健康甚於一切。基於2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）相關健康疑慮不斷變化，臉書旗下的AR/VR團隊和遊戲團隊將不會出席今年的遊戲開發者大會。」

臉書通常利用這項年度盛事宣布旗下虛擬實境事業Oculus和遊戲團隊的最新消息。發言人表示，臉書今年仍將宣布最新消息，只是改以數位的形式。臉書表示，明年將重返遊戲開發者大會。

此外，臉書表示，由於新型冠狀病毒肺炎疫情的關係，不會派人參加2月27日到3月1日在波士頓舉行的PAXEast遊戲展。

日本電玩主機PlayStation製造商索尼（Sony）今天也發表類似聲明，宣布不派員出席今年的遊戲開發者大會。

「我們做了一項困難的決定，鑑於COVID-19的相關疑慮，取消參加遊戲開發者大會。」

遊戲開發者大會主辦單位發言人表示，大會將如期舉行，並將採取相關措施保障所有參加人員的安全。

新型冠狀病毒肺炎已經在全球感染超過75000人，蔓延20多個國家。