快訊

教會隱瞞病毒爭議爆發！南韓陸海空三軍同遭疫情

案24及家人病程出爐！家庭群聚匡列391名接觸者

武漢肺炎延燒 臉書和索尼取消參加遊戲開發者大會

中央社 / 舊金山20日綜合外電報導

俗稱武漢肺炎新型冠狀病毒肺炎疫情延燒，臉書和索尼雙雙宣布取消參加下月在舊金山舉行的遊戲開發者大會。

根據CNBC報導，臉書（Facebook）在部落格貼文表示：「遊戲開發者大會（Game Developers Conference）一向是我們電玩遊戲界的年度盛事，然而，我們的員工和遊戲社群的健康甚於一切。基於2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）相關健康疑慮不斷變化，臉書旗下的AR/VR團隊和遊戲團隊將不會出席今年的遊戲開發者大會。」

臉書通常利用這項年度盛事宣布旗下虛擬實境事業Oculus和遊戲團隊的最新消息。發言人表示，臉書今年仍將宣布最新消息，只是改以數位的形式。臉書表示，明年將重返遊戲開發者大會。

此外，臉書表示，由於新型冠狀病毒肺炎疫情的關係，不會派人參加2月27日到3月1日在波士頓舉行的PAXEast遊戲展。

日本電玩主機PlayStation製造商索尼（Sony）今天也發表類似聲明，宣布不派員出席今年的遊戲開發者大會。

「我們做了一項困難的決定，鑑於COVID-19的相關疑慮，取消參加遊戲開發者大會。」

遊戲開發者大會主辦單位發言人表示，大會將如期舉行，並將採取相關措施保障所有參加人員的安全。

新型冠狀病毒肺炎已經在全球感染超過75000人，蔓延20多個國家。

肺炎 新型冠狀病毒 疫情

延伸閱讀

新竹空軍基地一人確診肺炎？ 警方辦假訊息帶回5人

南韓疫情激增 三星、海力士憂晶片需求放緩

英媒：伊朗新冠肺炎死亡案例 增加到9人

武漢肺炎促宅經濟 中國APP下載量2月大爆發

相關新聞

武漢肺炎延燒 臉書和索尼取消參加遊戲開發者大會

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒肺炎疫情延燒，臉書和索尼雙雙宣布取消參加下月在舊金山舉行的遊戲開發者大會

20萬次凹折壽命！三星計畫對外銷售應用UTG玻璃的的可凹折螢幕元件

去年成為南韓玻璃供應商DoInsys最大投資股東，並且註冊「Samsung Ultra Thin Glass」名稱商標，後續也將產品應用在第二款螢幕可凹折手機Galaxy Z Flip之後，三星稍早說明準備對外提供旗下應用UTG (Ultra Thin Glass)玻璃的可凹折螢幕元件。

新型冠狀病毒疫情影響 Sony取消參與PAX East電玩展

因為新型冠狀病毒影響，Sony稍早確定取消原本預計在美國波士頓舉辦的PAX East參展活動。

協助推動蘋果麥金塔系統 「剪下、複製、貼上」發明者過世

蘋果旗下麥金塔作業系統 (Macintosh)不僅推動世人廣泛使用滑鼠與電腦互動，更是最早採用「剪下」、「複製」與「貼上」操作指令的作業系統，甚至成為後來推出的各類作業系統必須搭載功能。

華為成立全球生態發展部門 負責建置HMS服務市場規模

華為稍早證實在消費者事業群成立全新全球生態發展部門，將負責建置華為HMS服務市場生態。

發明「複製貼上」的傳奇工程師Larry Tesler逝世 享壽74歲

麥金塔和 Lisa 之所以是最早採用剪下、複製、貼上功能的個人電腦，很大程度上就要歸功於 Tesler。

戴N95輕鬆解鎖Face ID 天價口罩一個1200元

口罩難求，要戴上口罩衍生另一問題—無法使用Face ID，美國設計師Danielle Baskin就設計出「Face ID compatible respirator masks」，讓大家可以輕輕鬆鬆戴上口罩完成Face ID認證過程。

HITACHI Vantara 藉新架構提昇虛擬化儲存效率、可靠性

去年在NEXT 2019宣布推出虛擬儲存平台VSP 5000系列，同時宣布擴展自2015年收購物聯網平台Lumada產品組合，使其可對應更廣泛數據分析應用，HITACHI Vantara在今日 (2/19)說明更強調此項解決方案組合將可應用在要求更快處理反應、資料存放更安全等需求的政府機構、電信業者，以及銀行服務。

華為直指美國政府違憲 德州地方法院駁回指控

去年向美國政府提告，強調美國政府嚴重影響華為品牌名譽，同時也認為美國政府濫用法令程序剝奪華為透過正當途徑辯護機會，在稍早由美國德州地方法院法官Amos Mazzant作出裁決中，駁回華為以美國政府行為涉及違憲為由的提告內容。

Intel公佈低溫控制量子處理器「Horse Ridge」關鍵特性 可對應128個量子位元

Intel去年與荷蘭台夫特理工大學及荷蘭國家應用科學院共同創立的量子技術研究機構QuTech攜手合作，並且以代號「Horse Ridge」為稱的低溫控制量子處理器，稍早於舊金山舉辦的2020年國際固態電路研討會中公布關鍵技術特性。

三星推手機到府體驗 度新冠肺炎難關

新冠肺炎疫情延燒，促使南韓科技巨擘三星電子（Samsung Electronics）取消宣傳活動，面臨門市銷售疲軟。他們...

傳蘋果春季發表會3月底登場 iPhone 9可能4月初開賣

按照慣例，蘋果每年首場春季發表會通常會在3月下旬左右舉辦，隨著時間越來越接近，從外媒獲得的小道消息也越來越多，最新從德國...

熱門新聞

傳三星內部測試錯誤出大包！全球 Galaxy 手機收到「尋找我的手機」通知

LINE電腦版隱藏好用功能 遠距視訊用這招分享螢幕畫面

「LINE推出全新的2階段密碼認證」是詐騙！官方教你3步搶救帳號

Sony入門新機Xperia L4換上瀏海螢幕 超廣角鏡頭不會再拍到手了

Photoshop 30週年紀念推新功能 桌機版多出「快速選取」

一個Google Maps兩個世界？Google依據不同地區使用者呈現不同地圖

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。