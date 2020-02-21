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20萬次凹折壽命！三星計畫對外銷售應用UTG玻璃的的可凹折螢幕元件

聯合新聞網 / 楊又肇

去年成為南韓玻璃供應商DoInsys最大投資股東，並且註冊「Samsung Ultra Thin Glass」名稱商標，後續也將產品應用在第二款螢幕可凹折手機Galaxy Z Flip之後，三星稍早說明準備對外提供旗下應用UTG (Ultra Thin Glass)玻璃的可凹折螢幕元件。

依照三星說明，旗下UTG玻璃僅有30㎛厚度，同時也強調搭配此款玻璃的可凹折螢幕能對應20萬次凹折使用壽命，而首款應用此款螢幕的手機就是日前推出的Galaxy Z Flip。

不過，三星方面並未透露目前是否已經有廠商洽談採用此款螢幕設計，但預期將與TCL旗下華星光電在內中國面板廠商競爭更多可凹折螢幕元件供應市場。

除了三星投資DoInsys打造凹折角度更大的UTG玻璃，目前康寧也已經著手製作厚度僅0.1mm、可對應半徑5mm凹折幅度的玻璃製品，另外日本旭硝子也已經投入類似玻璃產品，意味接下來將會有更多螢幕可凹折手機陸續問世，預期也會讓此類手機價格以更快時間親民化。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

南韓 三星 GALAXY 可凹折手機 可折螢幕手機

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