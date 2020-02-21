新型冠狀病毒疫情影響 Sony取消參與PAX East電玩展

因為新型冠狀病毒影響，Sony稍早確定取消原本預計在美國波士頓舉辦的PAX East參展活動。

而原訂在PAX East展出活動開放體驗的《最後生還者 二部曲》，以及由Media Molecule推出的《Dreams》在內遊戲，則因為Sony取消此次參展活動而無法提供玩家親自遊玩。

Sony原本同時預計在此次展出活動開放《Final Fantasy VII重製版》、《聖劍傳說3 TRIALS of MANA》、《漫威鋼鐵人VR》、《仁王2》、《毀滅戰士：永恆》在內遊戲作品遊玩，但可能只能改在其他活動，或是以開放線上下載試玩提供體驗。

在此之前，Sony已經確定不會參與今年度的E3 2020展會活動，這次更因為新型冠狀病毒疫情影響取消參與原訂在2月27日到3月1日舉辦的PAX East，使得Sony在上半年又少了一個能與玩家直接溝通遊戲新作的機會。

不過，依照目前Sony已經開始藉由線上直播方式公佈接下來預計推出新作，因此對於遊戲內容宣傳效果影響程度應該不算太大，只是較難實際近距離與玩家互動，同時也無法直接獲得玩家實際體驗遊玩後的感想反饋。

雖然取消參與PAX East，同時也決定不參加今年E3 2020活動，但Sony依然會參加接下來在舊金山舉辦的GDC 2020，預期與更多遊戲開發者進行互動，交換遊戲內容設計、開發想法。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》