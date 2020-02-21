協助推動蘋果麥金塔系統 「剪下、複製、貼上」發明者過世
蘋果旗下麥金塔作業系統 (Macintosh)不僅推動世人廣泛使用滑鼠與電腦互動，更是最早採用「剪下」、「複製」與「貼上」操作指令的作業系統，甚至成為後來推出的各類作業系統必須搭載功能。
而最初創造「剪下」、「複製」與「貼上」操作指令的工程師Larry Tesler，則在日前於美國過世，享年74歲。
Larry Tesler於1945年出生於美國紐約，並且在1973年加入全錄位於Palo Alto的研究中心「PARC (Palo Alto Research Center)」，並且在任職過程構思在電腦操作系統加入「剪下」、「複製」與「貼上」操作指令，讓當時以物件導向設計的圖形操作系統能有更方便使用體驗。
後續到1980年，Larry Tesler加入蘋果，並且負責麥金塔作業系統、QuickTime，後續也參與Lisa及Newton在內蘋果產品研發，同時也將個人創造的「剪下」、「複製」與「貼上」操作指令帶到麥金塔作業系統。
當時「PARC」也從史丹佛大學研究所的Douglas Engelbart博士手中買下早期滑鼠設計專利，並且將其安裝在個人電腦上使用，後來則被蘋果創辦人Steve Jobs看中，將滑鼠作為後來的麥金塔電腦、Lisa，加上採用圖形操作系統，因而讓蘋果麥金塔一舉超越當時IBM推行的個人電腦 (但後續則是因為微軟也針對IBM PC打造同樣採圖形操作設計的Windows作業系統，使得價格相對較低IBM PC再次超越蘋果)。
直到目前為止，不少作業系統都會提供「剪下」、「複製」與「貼上」基本操作指令，讓使用者能輕易透過點選方式進行檔案管理，因此也能感受Larry Tesler當年此項創作所產生影響。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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