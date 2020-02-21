華為成立全球生態發展部門 負責建置HMS服務市場規模

華為稍早證實在消費者事業群成立全新全球生態發展部門，將負責建置華為HMS服務市場生態。

去年因為受到美國出口禁令影響，使得去年推出的Mate 30系列成為華為旗下首款採用HMS服務的手機，而接下來華為預計推出的V30系列也預計搭載HMS服務。

而此次確認成立負責推動HMS服務市場生態的全球生態發展部門，自然也是希望能在全球市場建立更穩健的HMS服務發展模式。

就先前華為說明，目前華為HMS服務開發者人數在全球地區已經超過130萬，同時採用HMS Core應用服務數量也超過5.5萬個，今年1月公佈的HMS Core 4.0版本，更提供更多API內容與開發資源，讓開發者能更容易藉由HMS服務打造應用服務，並且透過華為裝置在全球市佔發揮更大影響力與經濟規模。

以華為看法認為，目前旗下產品在全球市場累積使用人數已經相當可觀，同時整體出貨量也已經超越蘋果、直逼三星，因此預期能以HMS服務建立完整市場生態，進而能減緩在全球地區必須仰賴GMS服務發展的情況。

不過，就目前全球出貨量仍居冠的三星立場來看，基本上還是與Google維持緊密合作關係，雖然過去曾推出自有作業系統Bada，甚至也曾計畫推動Tizen作業系統市場生態，但最終還是必須仰賴Android與GMS服務，原因在於Google作業系統與認證服務在全球市場仍有相當影響力，想要自行打造作業系統與之抗衡似乎沒有那麼容易。

但以華為立場來看，則認為與其受到美國政府限制，不如選擇放手一搏，若能順利建立完整HMS服務生態，甚至還能在Android作業系統應用裝置以明顯差異化殺出生路。而雖然本身強調已經準備好鴻蒙作業系統 (Harmony OS)，但華為目前似乎僅計畫將此作業系統應用在物聯網裝置，手機等行動裝置依然會維持以Android作業系統為基礎。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》