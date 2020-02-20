快訊

美國CDC：新冠病毒在台、日、星、泰等國出現社區傳播

發明「複製貼上」的傳奇工程師Larry Tesler逝世 享壽74歲

發明「複製貼上」的傳奇工程師Larry Tesler逝世 享壽74歲

聯合新聞網 / INSIDE
Photo Credit：Wikipedia/Yodel Anecdotal
Photo Credit：Wikipedia/Yodel Anecdotal

麥金塔和 Lisa 之所以是最早採用剪下、複製、貼上功能的個人電腦，很大程度上就要歸功於 Tesler。

發明「剪下、複製、貼上」等便利 UI 編輯功能的電腦工程師 Larry Tesler 於美國時間本週一去世。

他於 1945 年出生於紐約，並在史丹佛大學念電腦科學。在從事一段時間的 AI 研究之後，他於 1973 年加入全錄的 Palo Alto 研究中心（PARC），並在那發展出「剪下、複製、貼上」的概念，成為日後全球電腦 OS 最重要的使用者介面功能之一。

PARC 早期就是因圖形使用介面而聞名，甚至引發了史蒂夫·賈伯斯以此為靈感創立 Apple 電腦；Larry Tesler 本人也於 1980 年加入 Apple 工作直到 1997，並從事麥金塔、QuickTime，Lisa 和 Newton 平板電腦等多種產品開發；麥金塔和 Lisa 之所以是最早採用剪下、複製、貼上功能的個人電腦，很大程度上就要歸功於 Tesler。他在 Apple 最高曾擔任副總裁兼首席科學家。

在離開 Apple 之後，Tesler 也曾在 Stagecast（一家從 Apple 分離出來的教育軟體新創公司）、Amazon、Yahoo、23andMe 工作過，在 Amazon 建立使用者經驗團隊，以及資料探勘挖掘、市場研究；在 Yahoo 則是擔任使用者體驗、設計的副總裁。

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

賈伯斯 紐約 AI Apple
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

Apple緊急釋出watchOS 6.1.3 系統更新 修復錯誤及心律不整通知問題

Apple Tag傳最快3月底揭曉 疫情影響將延後上市

NBA／冠上布萊恩之名 全明星賽MVP獎項紀念驟逝傳奇

「人間芭比」Lisa化妝包愛用彩妝品公開！神級修容盤、戀愛系唇彩讓人超想敗

相關新聞

發明「複製貼上」的傳奇工程師Larry Tesler逝世 享壽74歲

麥金塔和 Lisa 之所以是最早採用剪下、複製、貼上功能的個人電腦，很大程度上就要歸功於 Tesler。

戴N95輕鬆解鎖Face ID 天價口罩一個1200元

口罩難求，要戴上口罩衍生另一問題—無法使用Face ID，美國設計師Danielle Baskin就設計出「Face ID compatible respirator masks」，讓大家可以輕輕鬆鬆戴上口罩完成Face ID認證過程。

HITACHI Vantara 藉新架構提昇虛擬化儲存效率、可靠性

去年在NEXT 2019宣布推出虛擬儲存平台VSP 5000系列，同時宣布擴展自2015年收購物聯網平台Lumada產品組合，使其可對應更廣泛數據分析應用，HITACHI Vantara在今日 (2/19)說明更強調此項解決方案組合將可應用在要求更快處理反應、資料存放更安全等需求的政府機構、電信業者，以及銀行服務。

華為直指美國政府違憲 德州地方法院駁回指控

去年向美國政府提告，強調美國政府嚴重影響華為品牌名譽，同時也認為美國政府濫用法令程序剝奪華為透過正當途徑辯護機會，在稍早由美國德州地方法院法官Amos Mazzant作出裁決中，駁回華為以美國政府行為涉及違憲為由的提告內容。

Intel公佈低溫控制量子處理器「Horse Ridge」關鍵特性 可對應128個量子位元

Intel去年與荷蘭台夫特理工大學及荷蘭國家應用科學院共同創立的量子技術研究機構QuTech攜手合作，並且以代號「Horse Ridge」為稱的低溫控制量子處理器，稍早於舊金山舉辦的2020年國際固態電路研討會中公布關鍵技術特性。

三星推手機到府體驗 度新冠肺炎難關

新冠肺炎疫情延燒，促使南韓科技巨擘三星電子（Samsung Electronics）取消宣傳活動，面臨門市銷售疲軟。他們...

傳蘋果春季發表會3月底登場 iPhone 9可能4月初開賣

按照慣例，蘋果每年首場春季發表會通常會在3月下旬左右舉辦，隨著時間越來越接近，從外媒獲得的小道消息也越來越多，最新從德國...

疫情影響 原定日本京都舉辦寶可夢卡片遊戲官方亞洲大會也確定取消

除了科技業者近期受到新型冠狀病毒影響，包含遊戲業者也同樣面臨因疫情調整既定活動行程情況，例如寶可夢公司 (The Pokémon Company)原訂在2月23日於日本京都舉辦的寶可夢卡片遊戲官方亞洲大會 (Pokémon Asia Top League Kyoto 2020)，稍早也因為新型冠狀病毒疫情影響取消。

Facebook也因為病毒影響取消原訂在舊金山舉辦活動

在新型冠狀病毒影響之下，Facebook稍早也確認取消原訂在3月9日至12日間於美國舊金山Moscone會議中心舉辦的全球營銷大會，避免潛在感染風險造成更大影響。

疫情影響之下 IBM在內業者取消參與Dell舊金山安全技術大會

就在Facebook決定取消原訂在3月9日至12日間於美國舊金山Moscone會議中心舉辦的全球營銷大會，避免新型冠狀病毒造成潛在影響，目前也開始有廠商陸續退出地點同樣選在舊金山市區，並且預計在2月24日至28日間舉辦的Dell旗下RSA Conference 2020安全技術大會。

MWC因新冠肺炎喊卡 全球5G熱是否會因此被澆冷水？

原定於2020年2月24至27日舉辦的西班牙巴塞隆納MWC世界通訊大會，因新冠病毒肺炎（Covid-19）蔓延，各大廠紛紛退出參展的影響，破天荒首次宣布停辦，除了影響當地經濟，是否也會牽動未來全球的5G發展？

CIPA也因為病毒疫情影響 取消今年度CP+ 2020

在GSMA稍早確認中止原訂2月24-27日期間於巴塞隆納舉辦的MWC 2020展會活動後，日本CIPA稍早也宣布考量新型冠狀病毒疫情影響，決定取消原訂在2月27日起於橫濱舉辦的CP+ 2020。

熱門新聞

4G巷戰又開打 不只499還有399跟319

戴N95輕鬆解鎖Face ID 天價口罩一個1200元

Apple緊急釋出watchOS 6.1.3 系統更新 修復錯誤及心律不整通知問題

宏達電發表VR新品 今年將推5G新機

素顏開會也不怕！LINE電腦版新功能 遠距工作更方便

Intel公佈低溫控制量子處理器「Horse Ridge」關鍵特性 可對應128個量子位元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。