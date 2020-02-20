發明「複製貼上」的傳奇工程師Larry Tesler逝世 享壽74歲

麥金塔和 Lisa 之所以是最早採用剪下、複製、貼上功能的個人電腦，很大程度上就要歸功於 Tesler。

發明「剪下、複製、貼上」等便利 UI 編輯功能的電腦工程師 Larry Tesler 於美國時間本週一去世。

他於 1945 年出生於紐約，並在史丹佛大學念電腦科學。在從事一段時間的 AI 研究之後，他於 1973 年加入全錄的 Palo Alto 研究中心（PARC），並在那發展出「剪下、複製、貼上」的概念，成為日後全球電腦 OS 最重要的使用者介面功能之一。

PARC 早期就是因圖形使用介面而聞名，甚至引發了史蒂夫·賈伯斯以此為靈感創立 Apple 電腦；Larry Tesler 本人也於 1980 年加入 Apple 工作直到 1997，並從事麥金塔、QuickTime，Lisa 和 Newton 平板電腦等多種產品開發；麥金塔和 Lisa 之所以是最早採用剪下、複製、貼上功能的個人電腦，很大程度上就要歸功於 Tesler。他在 Apple 最高曾擔任副總裁兼首席科學家。

在離開 Apple 之後，Tesler 也曾在 Stagecast（一家從 Apple 分離出來的教育軟體新創公司）、Amazon、Yahoo、23andMe 工作過，在 Amazon 建立使用者經驗團隊，以及資料探勘挖掘、市場研究；在 Yahoo 則是擔任使用者體驗、設計的副總裁。

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》