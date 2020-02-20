華為直指美國政府違憲 德州地方法院駁回指控

去年向美國政府提告，強調美國政府嚴重影響華為品牌名譽，同時也認為美國政府濫用法令程序剝奪華為透過正當途徑辯護機會，在稍早由美國德州地方法院法官Amos Mazzant作出裁決中，駁回華為以美國政府行為涉及違憲為由的提告內容。

依照法官Amos Mazzant所做解釋，美國國會確實有禁止聯邦政府機構，以及承包商使用特定廠商產品的權力，因此認定美國國會要求政府單位禁止使用華為產品並未違憲，同時禁止華為產品也非權力濫用。

而華為方面自然對此裁決無法接受，因此接下來也會採取進一步的法律行動，同時也說明美國在2019年頒佈的國家安全授權法第899章 (2019 NDAA 889)影響華為向美國客戶提供服務機會，進而影響華為在美國憲法下所保障權益。

許久之前，美國政府便持續以中國品牌廠商背後均有中國政府支持，透過各種方式在旗下產品設置後門，將危及美國政府資安，同時也有資料遭竊風險，因此嚴禁政府機構人員使用中國品牌產品，甚至在近年來的5G網路發展競爭，美國更是設法阻止華為等廠商提供網通設備普及應用。

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