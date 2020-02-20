HITACHI Vantara 藉新架構提昇虛擬化儲存效率、可靠性

去年在NEXT 2019宣布推出虛擬儲存平台VSP 5000系列，同時宣布擴展自2015年收購物聯網平台Lumada產品組合，使其可對應更廣泛數據分析應用，HITACHI Vantara在今日 (2/19)說明更強調此項解決方案組合將可應用在要求更快處理反應、資料存放更安全等需求的政府機構、電信業者，以及銀行服務。

在VSP 5000系列虛擬儲存平台設計中，HITACHI Vantara台灣區首席技術顧問林祈禎表示雖然相對其他業者較晚導入MVMe形式SSD，但是藉由HITACHI Accelerated Fabric客製化架構對應更快儲存運算速率，並且確保資料存放安全。

除此之外，HITACHI Vantara也強調在全新架構下，可對應不停機資料移轉，並且透過鏡像備存方式確保資料存放可靠性，另外也能藉由擴充彈性設計，讓企業日後仍可持續擴充儲存需求，甚至也能相容日後設計架構，確保產品有充足使用年限。

而針對現行架構依然以PCIe 3.0為基礎，林祈禎說明未來也會考慮採用PCIe 4.0介面，藉此讓整體存取效率進一步提昇，但現階段暫時還沒有具體應用規劃。

HITACHI Vantara說明，5000系列虛擬儲存平台可以廣泛應用在各類資料備存、運算使用需求，甚至可對應多雲、人工智慧，以及5G連網應用帶動的密集資料存取工作負載，並且藉由更快運作效率對應不同工作使用需求，同時也能透過4重備援架構提供高達99.999999%的資料存放可靠性，更可對應遠距備份、大規模數據運算等應用需求。

藉由SAS架構、NVMe與儲存級記憶體 (SCM)技術建立的全新企業級快閃記憶體陣列，搭配HITACHI Accelerated Fabric客製化架構，讓VSP 5000系列虛擬儲存平台能以高達2100萬IOPS存取效能運作，同時讓回應時間縮短至70毫秒，使資料密集型應用服務能有明顯運作效能提升。

此外，在VSP 5000系列搭載的重複資料刪除最佳化程式 (dedupe optimizer)，更可藉由機器學習演算法 (ML)，根據資料區塊大小與其他使用特性，藉此讓重複資料刪除過程最佳化，並且讓效能影響降至最低。

至於目前可對應廣泛數據分析應用的Lumada產品組合，更可透過DataOps功能管理數據內容，透過自動化形式讓數據可以對應正確需求，進而增加整體運算存取效率，同時也能藉由Pentaho 9.0、Lumada Data Lake或Lumada Data Optimizer，讓資料達成最佳管理使用效率。

Lumada目前提供資料運算應用服務

HITACHI Vantara目前在儲存運算提供解決方案

藉由全新架構設計提昇存取效率，以及無需停機執行的資料移轉整合效益

藉由Ops Center功能對應各類資料儲存使用需求

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》