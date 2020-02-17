疫情影響 原定日本京都舉辦寶可夢卡片遊戲官方亞洲大會也確定取消
除了科技業者近期受到新型冠狀病毒影響，包含遊戲業者也同樣面臨因疫情調整既定活動行程情況，例如寶可夢公司 (The Pokémon Company)原訂在2月23日於日本京都舉辦的寶可夢卡片遊戲官方亞洲大會 (Pokémon Asia Top League Kyoto 2020)，稍早也因為新型冠狀病毒疫情影響取消。
考量新型冠狀病毒疫情影響，寶可夢公司稍早確定原訂在2月23日於日本京都舉辦的寶可夢卡片遊戲官方亞洲大會，稍早決定取消。而取消因素包含各地區對於新型冠狀病毒疫情警戒，以及部分海外選手因疫情影響無法順利前往日本，使得寶可夢公司決定取消此次大會活動。
因應新型冠狀病毒影響，今年諸多上半年的大型活動均考量現場可能會有交互感染情況，並且在考量與會人員健康安全等情況，多半已經取消舉辦，僅部分展會活動仍維持舉辦，或是延後展會時間，例如原訂在2月6日起舉辦的2020台北國際電玩展，稍早則是確定延後至6月25日至28日。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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