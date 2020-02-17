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疫情影響之下 IBM在內業者取消參與Dell舊金山安全技術大會

聯合新聞網 / 楊又肇

就在Facebook決定取消原訂在3月9日至12日間於美國舊金山Moscone會議中心舉辦的全球營銷大會，避免新型冠狀病毒造成潛在影響，目前也開始有廠商陸續退出地點同樣選在舊金山市區，並且預計在2月24日至28日間舉辦的Dell旗下RSA Conference 2020安全技術大會。

Dell此項安全技術大會過往幾乎吸引全球超過5萬名安全技術人員、開發者參與，內容則聚焦在企業安全與加密技術等應用。

而稍早基於近期新型冠狀病毒疫情影響，IBM稍早已經確認基於健康安全考量選擇取消參與。由於IBM為此次技術大會的白金級赞助商，因此選擇退出可能造成一定影響。

不過，考量加上IBM原本參展人數，以及目前接續確定取消參與的廠商、贊助商，另外加上部分因故取消參與的個人總和，Dell表示僅佔所有原訂與會人數的0.79%，認為實際造成影響仍不大，同時也強調目前美國疾病管制中心與預防中心說明，目前美國境內感染新型冠狀病毒風險依然較低，因此目前仍不會取消此次技術大會

但Dell表示依然會加強相關防疫措施，其中包含全天候針對現場櫃檯、樓層噴灑酒精消毒，並且在所有會議室報到處、詢問中心提供具備消毒效果的濕紙巾，任何觸控顯示器旁也會提供消毒、洗手設備，另外在會場穿梭的接送巴士也會提供洗手設備，並且定期進行消毒。

另外，Dell也表示將會持續與美國疾病管制中心與預防中心，以及世界衛生組織與舊金山市政府持續關注疫情發展動態。

在此之前，Facebook已經基於新型冠狀病毒影響的潛在風險考量，取消原訂在3月9日至12日間於美國舊金山Moscone會議中心舉辦的全球營銷大會，而接下來包含遊戲開發者大會GDC 2020也預計在3月16日至20日舉辦於舊金山市區展開，而Intel與VMware也計畫在舊金山市區舉辦活動，或許也有可能因為疫情影響而調整活動舉辦時間。

至於接下來預計在美國加州境內舉辦的NVIDIA GTC 2020、Google年度開發者大會Google I/O 2020、微軟年度開發者大會Build 2020、以及Facebook F8 2020與E3 2020在內展會活動都尚未有取消計畫。

在新型冠狀病毒疫情持續影響之下，近期不少大型展會活動均受到影響，包含GSMA原訂在西班牙巴塞隆納舉辦的MWC 2020活動已經決定取消，日本CIPA日前也取消今年原訂在橫濱舉辦的CP+ 2020，顯示不少業者擔心大型展會活動可能造成病毒交互傳染風險增加，進而造成旗下員工健康安全等影響。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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