Facebook也因為病毒影響取消原訂在舊金山舉辦活動

在新型冠狀病毒影響之下，Facebook稍早也確認取消原訂在3月9日至12日間於美國舊金山Moscone會議中心舉辦的全球營銷大會，避免潛在感染風險造成更大影響。

依照Facebook發言人Anthony Harrison透過電子郵件回覆內容，證實基於新型冠狀病毒影響的潛在風險考量，已經取消此次全球營銷大會。而依照舊金山旅遊局發言人Laurie Armstrong Gossy表示，此項活動原本預計吸引約5000名與會者參與，並且預計帶來超過1100萬美元消費金額。

不過，因為病毒因素決定取消此次活動，Facebook可能依然需要支付Moscone會議中心場地租賃費用，負責場館租賃業務總經理Bob Sauter表示將與Facebook進行討論後續費用問題。

因為新型冠狀病毒影響，目前包含GSMA原訂在西班牙巴塞隆納舉辦的MWC 2020活動已經決定取消，日本CIPA日前也取消今年原訂在橫濱舉辦的CP+ 2020，在此次Facebook決定取消原訂在舊金山舉辦的全球營銷大會活動，更讓人開始討論後續同樣會在舊金山或矽谷地區的大型展會活動是否繼續舉辦。

接下來預計在舊金山市區舉辦的大型活動還包含預計在3月16日至20日舉辦的GDC 2020，另外Intel與VMware也計畫在3月中旬舉辦活動，而NVIDIA更準備在3月22日至26日間於聖荷西舉辦GTC 2020，但目前尚未有取消情況。

而目前包含Google年度開發者大會Google I/O 2020、微軟年度開發者大會Build 2020、以及Facebook F8 2020與E3 2020在內展會活動都尚未有取消計畫。

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