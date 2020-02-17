快訊

德勒斯登大轟炸：納粹與德國極右「記憶戰爭變形記」

印尼為何零疫情？衛生部長解玄機…但你未必做得到

Facebook也因為病毒影響取消原訂在舊金山舉辦活動

聯合新聞網 / 楊又肇

新型冠狀病毒影響之下，Facebook稍早也確認取消原訂在3月9日至12日間於美國舊金山Moscone會議中心舉辦的全球營銷大會，避免潛在感染風險造成更大影響。

依照Facebook發言人Anthony Harrison透過電子郵件回覆內容，證實基於新型冠狀病毒影響的潛在風險考量，已經取消此次全球營銷大會。而依照舊金山旅遊局發言人Laurie Armstrong Gossy表示，此項活動原本預計吸引約5000名與會者參與，並且預計帶來超過1100萬美元消費金額。

不過，因為病毒因素決定取消此次活動，Facebook可能依然需要支付Moscone會議中心場地租賃費用，負責場館租賃業務總經理Bob Sauter表示將與Facebook進行討論後續費用問題。

因為新型冠狀病毒影響，目前包含GSMA原訂在西班牙巴塞隆納舉辦的MWC 2020活動已經決定取消，日本CIPA日前也取消今年原訂在橫濱舉辦的CP+ 2020，在此次Facebook決定取消原訂在舊金山舉辦的全球營銷大會活動，更讓人開始討論後續同樣會在舊金山或矽谷地區的大型展會活動是否繼續舉辦。

接下來預計在舊金山市區舉辦的大型活動還包含預計在3月16日至20日舉辦的GDC 2020，另外Intel與VMware也計畫在3月中旬舉辦活動，而NVIDIA更準備在3月22日至26日間於聖荷西舉辦GTC 2020，但目前尚未有取消情況。

而目前包含Google年度開發者大會Google I/O 2020、微軟年度開發者大會Build 2020、以及Facebook F8 2020與E3 2020在內展會活動都尚未有取消計畫。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

舊金山 新型冠狀病毒 矽谷
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

鑽石公主號疫情嚴峻 南韓計畫接回國人

病毒不會糞口傳染 醫：防疫要勤洗手

居家檢疫者無固定住所 中市府安排至檢疫所

奧運和國際奧會官方推特帳號 遭駭客入侵

相關新聞

MWC因新冠肺炎喊卡 全球5G熱是否會因此被澆冷水？

原定於2020年2月24至27日舉辦的西班牙巴塞隆納MWC世界通訊大會，因新冠病毒肺炎（Covid-19）蔓延，各大廠紛紛退出參展的影響，破天荒首次宣布停辦，除了影響當地經濟，是否也會牽動未來全球的5G發展？

CIPA也因為病毒疫情影響 取消今年度CP+ 2020

在GSMA稍早確認中止原訂2月24-27日期間於巴塞隆納舉辦的MWC 2020展會活動後，日本CIPA稍早也宣布考量新型冠狀病毒疫情影響，決定取消原訂在2月27日起於橫濱舉辦的CP+ 2020。

考量新型冠狀病毒潛在影響 NVIDIA預估未來財報營收至少削減1億美元

在新型冠狀病毒疫情影響下，NVIDIA在稍早公布2020財年第四季財報中表示，可能因為市場不確定因素，必須在2021財年第一季財報營收削減1億美元規模營收。

疫情影響 原定日本京都舉辦寶可夢卡片遊戲官方亞洲大會也確定取消

除了科技業者近期受到新型冠狀病毒影響，包含遊戲業者也同樣面臨因疫情調整既定活動行程情況，例如寶可夢公司 (The Pokémon Company)原訂在2月23日於日本京都舉辦的寶可夢卡片遊戲官方亞洲大會 (Pokémon Asia Top League Kyoto 2020)，稍早也因為新型冠狀病毒疫情影響取消。

Facebook也因為病毒影響取消原訂在舊金山舉辦活動

在新型冠狀病毒影響之下，Facebook稍早也確認取消原訂在3月9日至12日間於美國舊金山Moscone會議中心舉辦的全球營銷大會，避免潛在感染風險造成更大影響。

疫情影響之下 IBM在內業者取消參與Dell舊金山安全技術大會

就在Facebook決定取消原訂在3月9日至12日間於美國舊金山Moscone會議中心舉辦的全球營銷大會，避免新型冠狀病毒造成潛在影響，目前也開始有廠商陸續退出地點同樣選在舊金山市區，並且預計在2月24日至28日間舉辦的Dell旗下RSA Conference 2020安全技術大會。

MWC 2020取消後…實際上造成損失或許比想像還大

因為無法預期新型冠狀病毒影響情況，雖然GSMA不久前才對外聲明將與巴塞隆納公共衛生局等單位合作，預計透過加強防疫等方式降低MWC 2020展會交互感染情況，同時也強調巴塞隆納並未有新型冠狀病毒疫情發生。但是基於風險上的考量，不少指標性廠商接連宣布退展，最終也使得GSMA不得不作出取消此次展會活動的決定。

性醜聞影響、金援孤立 Android之父創立Essential確定終止營運

由Android之父Andy Rubin於2015年創立品牌Essential，稍早確認將結束營運，而先前透露將會推出的新款手機Project Gem自然也無法繼續成為實際商品。

台北電腦公會宣布 2020台北國際電玩展將在端午連假展開

日前宣佈延後2020台北國際電玩展活動時間後，台北電腦公會稍早確定將更新後的活動時間訂為今年6月25日至28日，亦即今年台灣地區端午節四天連續假期。

E3 2020確定如期舉辦 美國娛樂軟體協會：開放一般玩家購票參觀

就在MWC 2020展會活動因為新型冠狀病毒疫情影響而取消，同時今年上半年也有不少地區展會活動跟進取消或延後，而預計在今年6月舉辦的E3 2020目前依然會如期舉辦。在稍早確定預計於美國西岸時間2月15日上午11點開放註冊之後，E3 2020主辦單位ESA (美國娛樂軟體協會)也公佈確定參展廠商名單，其中包含微軟、任天堂、Ubisoft、Take Two在內重點遊戲廠商。

MWC展停辦 33年來首見

在全球電信公司都為推出新5G服務摩拳擦掌之際，無線電信業最盛大的年度展會－巴塞隆納世界行動通訊大會（MWC）被迫取消，為MWC開辦33年來首次出現主辦方取消活動，主因為新型冠狀病毒肺炎疫情導致大批企業退出參展。

MWC展停辦／非蘋新機 轉線上發表

今年的世界行動通訊大會（MWC）破天荒因受到新冠肺炎影響而取消，不少原訂計畫仍將在MWC上發表新產品的Android陣營品牌手機包括小米、聯想、華為與Oppo大受影響，至昨（13）日截稿為止，各品牌廠因應之道尚未出爐，預料在疫情利空壟罩下，採用線上發表新機將成為趨勢。

熱門新聞

iPhone怎麼隱藏照片和App？3招終極方法幫你顧隱私

泰國5G頻譜競標同樣熱烈 標金已達千億大關

厚度考量 新款iPhone可能採用蘋果自行設計天線

避免被抽取分潤 Google要求YouTube TV用戶避免透過蘋果內購系統訂閱

為了吸引更多人加入訂閱 Netflix開始在美國嘗試單集內容免費觀看

Sony更新可兼具電視遙控器功能的特殊無線喇叭組

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。