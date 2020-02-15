MWC因新冠肺炎喊卡 全球5G熱是否會因此被澆冷水？

因新型冠狀病毒（Covid-19）疫情影響，由全球行動通訊系統協會（GSMA）主辦的世界通訊大會（MWC 2020）近日正式宣布取消。這也是MWC舉辦至今首次停辦，是否將衝擊如火如荼發展中的5G，引發市場疑問。

參展人數破10萬，舉辦25年首次取消，巴塞隆納觀光業首當其衝

MWC最早於1995年在西班牙馬德里舉行（前身為GSM大會），之後主辦地曾一度移至法國，從2007年開始，又搬到西班牙巴塞隆納舉辦至今。

此一展會是由GSM協會（GSMA）主辦，邀請世界各國手機廠商、軟體商、電信業者、通訊產業（包含晶片、設備等），以及專家學者共同參與，透過展示新產品、服務和討論，共同形塑通訊產業的未來。每年2至3月於巴塞隆納，全球參展廠商數往往破千家，參觀人數破10萬人。

今年新冠肺炎疫情爆發，GSMA一開始並沒有取消展會的打算，不過，韓國大廠LG開了第一槍，宣告退出，掀起了波瀾。

LG指出，由於新型冠狀病毒蔓延至世界各地，而世界衛生組織（WHO）也宣布此為全球緊急狀況，考量到員工、合作夥伴和客戶的安全，決定退出MWC 2020的參展，以減少數百名LG員工在國際旅行中接觸病毒的風險；而公司也會在短期內自行舉辦產品發布會，以展示2020年最新行動商品。

接著，各國際大廠也開始跟進，像是NTT Docomo、Sony、聯發科、亞馬遜、vivo、愛立信、英特爾、AT&T等，為了確保參展夥伴的安全，陸續宣布取消。

原本在LG宣布取消參展時，GSMA還發表聲明，指出MWC 2020將照常舉辦，但是會強化防疫措施，包括限制來自中國湖北省者參展、規定有中國旅遊史的參與者需提供相關文件，證明自身健康；並規劃於展場內設置體溫監測裝置，同時確保所有與會者主動聲明沒有與感染者有過接觸等。

但是，隨著退展的國際大廠愈來愈多，即便主辦單位已積極加強場地、設備消毒，且當地衛生部長及公衛委員也一再保證醫療系統及相關措施已作好準備，但仍未能抵擋疫情影響和大眾疑慮。最終主辦單位宣布停辦本屆MWC。這也是MWC從1995年舉辦以來，首次宣告停辦。

MWC是火力展示場，對5G真正發展影響有限

作為全球通訊領域最具規模和影響的展會，MWC停辦是否會對全球通訊市場造成影響，尤其是現在發展正熱的5G？

畢竟，2020年是5G的爆發成長年，許多知名通訊廠商原本預計在會展期間推出5G技術和產品，卻因疫情影響，讓這個指標性展會在還未開始前就先宣布落幕，引發疑慮。

「MWC 2020的取消，事實上是『可惜』的成分比較大，至於對5G發展的影響則有限，」產業分析師認為，MWC主要是一個「火力展示」的場合，讓各大通訊廠商秀技術、穩定市場風向，避免分析師或記者撰寫錯誤報告或報導；而不是讓參展廠商進行「媒合」的地方，「當然媒合、找客戶還是有，但不是MWC主要的功能。」

簡單來說，全球通訊的產業鏈已經定型，客戶、供應鏈在哪，這些廠商都一清二楚，因此，即便MWC取消，廠商運作如常，對整體供應鏈影響、客戶媒合相當有限，大家訂單照談、客戶也已經都發包、產品照樣繼續研發。「總歸一句，MWC比較像是一個秀場，」一位分析師說。

另外，即便MWC 2020取消，通訊業者如小米、OPPO、Sony等展示商品或技術的效果，也不見得會大打折扣。因為現在科技發達，通訊業者都有自己全球線上、線下展示方法，且在決定退出MWC時，都已想好備案。例如Sony和vivo將會透過官方頻道，以直播方式發表新一代手機；LG與愛立信則預計透過獨立活動公布新品等。

雖然MWC的取消對5G影響有限，但對巴塞隆納當地經濟的損害卻十分慘重。MWC預估，平均每年吸引約10萬多人次的參觀人潮，為巴塞隆納當地的旅遊觀光與飯店帶來龐大的商機。根據外媒報導，MWC展會創造的經濟效益規模約高達4.92億歐元（約台幣160億元）。

當會展取消，當地觀光飯店業者當然叫苦連天。但大大小小的活動陸續停辦，已是全球現象，全球人類都在努力，讓疫情快點結束。

（文／侯冠州 攝影／賴永祥 本文出自2020.2.15《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）