考量新型冠狀病毒潛在影響 NVIDIA預估未來財報營收至少削減1億美元

在新型冠狀病毒疫情影響下，NVIDIA在稍早公布2020財年第四季財報中表示，可能因為市場不確定因素，必須在2021財年第一季財報營收削減1億美元規模營收。

依照NVIDIA說明，截至2020年1月26日的當季營收達31.1億美元，相比去年同期增加41%，淨利則達9.5億美元，相比年同期增加68%。

依照細項來看的話，數據中心業務營收達9.68億美元、專業視覺化應用業務營收達3.31億美元，遊戲業務部門營收則達14.91億美元，至於車用業務部門營收為1.63億美元，OEM與其他業務營收則是1.52億美元。

同時若以全年營收來看，遊戲業務部門營收達55.18億美元，相比去年則是下滑12%，而數據中心業務營收達29.83億美元，相比去年增加2%成長幅度，專業視覺化應用業務營收營收達12.12億美元，成長幅度達7%，車用業務營收達7億美元，相比去年成長9%，而OEM與其他業務營收則是答5.05億美元，相比去年同期減少34%。

不過，因為新型冠狀病毒影響之下，NVIDIA也在接下來的財報表現列舉可能因為市場不確定因素，導致營收金額將會減少1億美元，其中可能因為疫情影響代工廠等供應鏈運作，使得旗下產品供貨可能因此受影響。

除了NVIDIA，實際上因為此次新型冠狀病毒疫情影響，許多業者也連帶受到影響，例如手機品牌業者原訂上半年推出新機，可能因為產線停擺或相關供應鏈運作影響，可能造成實際上市銷售時間必須延後，甚至可能出現供貨短缺現象。

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