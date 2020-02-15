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CIPA也因為病毒疫情影響 取消今年度CP+ 2020

聯合新聞網 / 楊又肇

在GSMA稍早確認中止原訂2月24-27日期間於巴塞隆納舉辦的MWC 2020展會活動後，日本CIPA稍早也宣布考量新型冠狀病毒疫情影響，決定取消原訂在2月27日起於橫濱舉辦的CP+ 2020。

除了2014年曾因大雪氣候影響而取消展期其中一天展出活動，此次因為新型冠狀病毒而取消所有展期活動，成為CP+展會活動自2010年以來首度發生情況。

由於目前日本東京境內也開始出現感染病例，因此也讓日本地區業者對於此次新型冠狀病毒疫情影響更為謹慎。

而因為疫情影響，每年固定在西班牙巴塞隆納舉辦的MWC展會活動首度停辦，而各地區大型展會活動也因為疫情影響接連取消、延後，甚至部分業者預計發表新品紛紛改為線上形式對外公布。

在CP+ 2020確定取消舉辦之後，自然對相機業者多少會產生一些影響，但基於目前不少新機都已經開始透過網路公布為主，假使在供貨正常情況下，理論上應該不會造成後續銷售問題，只是對於一些攝影愛好者就無法透過這個展會活動提前體驗各個相機業者預計推出新機功能。

同時，如同不少業者預期原本計畫藉由MWC 2020對外溝通5G網路相關應用，此次CP+ 2020應該也有不少業者原訂溝通8K錄影或更高解像表現的攝影應用，但是在疫情影響之下，似乎也只能透過其他方式說明。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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