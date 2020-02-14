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性醜聞影響、金援孤立 Android之父創立Essential確定終止營運

聯合新聞網 / 楊又肇

Android之父Andy Rubin於2015年創立品牌Essential，稍早確認將結束營運，而先前透露將會推出的新款手機Project Gem自然也無法繼續成為實際商品。

依照Essential官方說明，決定結束營運的原因在於未能找到合適發展產品路線，但相關看法則認為是Essential失去主要金援，因此難以繼續支撐公司營運。

Essential在成立不到幾年時間後，便宣布推出第一款智慧型手機Essential Phone，當時雖然頂著Android之父Andy Rubin親手打造光環，但在實際使用卻與一般主流Android手機沒有太大差異，加上Google當時也準備推行第一款Pixel手機，使得Essential Phone後來在市場聲勢變成雷大雨小。

雖然當時也強調會進軍智慧家庭物聯網等應用，但似乎也未能掀起明顯市場關注，即便後續推出採用長形螢幕設計的新款手機Project Gem，依然無法帶來任何支持聲勢。

而加上Andy Rubin過往在Google任職期間性醜聞事件影響形象，加上後續資助金額減少，使得Essential後續面臨營運困難，因此決定終止營運也是必然的結果。

在Essential即將終止營運情況下，針對Essential Phone的所有更新將會在4月30日以後全面終止，而去年收購的Newton Mail也會隨著營運終止而結束服務。不過，Essential終止營運還不會影響同樣由Andy Rubin創立的Playground Global風險投資機構。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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