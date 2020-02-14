E3 2020確定如期舉辦 美國娛樂軟體協會：開放一般玩家購票參觀

就在MWC 2020展會活動因為新型冠狀病毒疫情影響而取消，同時今年上半年也有不少地區展會活動跟進取消或延後，而預計在今年6月舉辦的E3 2020目前依然會如期舉辦。在稍早確定預計於美國西岸時間2月15日上午11點開放註冊之後，E3 2020主辦單位ESA (美國娛樂軟體協會)也公佈確定參展廠商名單，其中包含微軟、任天堂、Ubisoft、Take Two在內重點遊戲廠商。

依照ESA公佈消息，包含微軟、任天堂、Ubisoft、Take Two、Bethesda、SEGA、CAPCOM、Square Enix、BANDAI NAMCO、華納兄弟遊戲、Activision、亞馬遜遊戲工作室、Epic Games、騰訊、THQ Nordic在內遊戲廠商都會參與此次E3 2020。

不過，Sony旗下PlayStation則是在稍早確認同樣缺席此次展會活動，而EA今年也同樣不會參與E3 2020，原因在於認為藉由大型展會活動與玩家、合作夥伴及業者溝通遊戲新作與發展動態，已經不符合現今藉由網路快速傳遞資訊的傳播模式，因此期望透過獨立活動形式吸引更多目光關注，同時也能更直接與玩家互動。

而這樣的考量，主要也跟越來越多玩家會透過網路平台直接關注遊戲動態，因此任天堂在很早之前就會透過例行線上直播方式與玩家溝通遊戲新作，並且搭配大型展會活動展示重點遊戲作品。而Sony後續也同樣跟進透過線上直播方式與玩家溝通，但更期望透過獨立活動形式與玩家互動，同時也能凝聚更完整的新作關注成效。

目前E3 2020尚未受到新型冠狀病毒疫情影響，但從近期美國地區也開始出現少數感染病例，或許接下來也會讓主辦單位ESA對於此次展會活動的防疫準備格外重視。

至於在部分指標遊戲廠商選擇退出展會活動，ESA日前也強調會藉由轉型方式吸引更多人進場參觀，例如過往僅限遊戲業界相關人士、媒體或分析師進場參觀的情況，今年則是規劃6月10日到11日之間開放一般玩家購買165美元門票入場參觀，而其他時間則僅限遊戲業界相關人士，或是購買995美元門票進場參觀。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》