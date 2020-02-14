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MWC 2020取消後…實際上造成損失或許比想像還大

聯合新聞網 / 楊又肇

因為無法預期新型冠狀病毒影響情況，雖然GSMA不久前才對外聲明將與巴塞隆納公共衛生局等單位合作，預計透過加強防疫等方式降低MWC 2020展會交互感染情況，同時也強調巴塞隆納並未有新型冠狀病毒疫情發生。但是基於風險上的考量，不少指標性廠商接連宣布退展，最終也使得GSMA不得不作出取消此次展會活動的決定。

此次決定取消MWC 2020展會活動，更是GSMA開始推動MWC展會活動展出以來首度因故中途取消，估計至少造成5.36億美元規模金額損失，其中還不包含各個參展廠商投入金額花費總額

，以及附加帶動巴塞隆納當地旅遊觀光營收損失，不少航空公司、旅館及飯店業者也面臨忙著處理原本預訂取消需求，因此MWC 2020展會活動取消，實際上造成損失或許比想像還大。

至於GSMA最終決定取消今年的展會活動，而非選擇將展會時間往後延，一方面是無法確認新型冠狀病毒接下來的疫情影響情況，另外也包含GSMA推動的展會活動並非只有MWC 2020，接下來還包含在中國上海及美國洛杉磯舉辦的展會活動，此外還包含在各地區展開的Mobile 360，若再加上考量巴塞隆納場地租用，以及各個廠商繼續參展意願與原本邀約講者後續行程安排時間等問題，或許反而能讓實際損失降到最低。

同時，在諸多指標性廠商相繼取消參展情況下，若是執意維持原訂時間展出，實際所能獲得展出效益恐怕也不大，甚至無法吸引足夠參展人士，倒不如選擇取消展出，並且展望明年展出內容可以更好。

只是在市場均認為2020年是5G網路大量應用普及元年，卻因為碰上新型冠狀病毒疫情影響，使得這場令不少人期待的指標性展會活動就此落幕，其實相當可惜。

在GSMA宣布決定取消此次MWC 2020之後，原本計畫維持原本參展計畫的業者如小米、OPPO，稍早也確定取消原訂在展期間舉辦活動，其中小米將原訂在2月23日舉辦的小米10系列國際版發表會將會往後延期，依然會選在歐洲地區舉辦，而OPPO方面也確定取消原本Find X2發表活動，預計會在3月再次舉辦，realme方面也確定取消原訂活動，但會改為在2月24日當天透過線上直播發表新機。

而華為方面雖然趕在GSMA發出聲明前預告新品內容，但目前仍未公布MWC 2020展會活動取消後的調整方案，至於Sony Mobile日前已經確定將會在2月24日當天透過線上直播方式公布新機，LG與Ericsson則是確定會藉由後續獨立活動公布新品，vivo也確定將會以獨立活動形式公布新款APEX 2020概念機。

在新型冠狀病毒疫情持續影響之下，不少市場看法認為今年上半年許多指標性展會活動可能都會受到影響，但包含Computex 2020、E3 2020等活動則是確定如期舉辦，而計畫在6月30日至7月2日期間舉辦的MWC上海2020，目前也尚未有中止舉辦計畫，但是否會因為後續疫情變化而有所調整，暫時都還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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