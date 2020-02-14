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台北電腦公會宣布 2020台北國際電玩展將在端午連假展開

聯合新聞網 / 楊又肇

日前宣佈延後2020台北國際電玩展活動時間後，台北電腦公會稍早確定將更新後的活動時間訂為今年6月25日至28日，亦即今年台灣地區端午節四天連續假期

先前基於新型冠狀病毒影響而決定延後舉辦的2020台北國際電玩展，原本預計會延後至今年暑假，但在稍早台北電腦公會宣布與外貿協會代表協調之下，更新後的活動時間確定為今年6月25日至28日，將與端午節連續假期銜接。

至於地點則依然會選在台北南港展覽館1館，其中玩家區展出時間為6月25日至28日，商務區展出時間則為6月25日至26日，並且將與亞太遊戲高峰會同步舉行。

另外，台北電腦公會也確認先前已經購買台北電玩展玩家區預購票或一日參觀券，將可在更新後的展期間延續使用，同時也受理退票需求。目前各通路退票規定已經同步公告於2020台北國際電玩展官方網站，退票截止日期為今年6月28日。

而在2020台北國際電玩展更新後時間之前舉辦的Computex 2020，目前也維持原訂時間舉辦，預計會在今年6月2日到9日間於世貿一館、南港展覽館一館、南港展覽館二館，以及台北國際會議中心展開。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

端午節 連續假期 新型冠狀病毒 電玩展 Computex
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