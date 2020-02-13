快訊

防疫讀書札記：新冠肺炎升溫，中國模式的成與敗

強！台大教授臉書貼「新冠肺炎走勢圖」登經濟學人

玉米田中暗藏求婚 德國農民浪漫瞬間被Google Maps拍下

聯合新聞網 / 綜合報導
德國農民史蒂芬利用玉米田求婚的計畫被Google Maps的衛星拍下。圖／Google Maps

來自德國中部黑森州許滕堡（Huttenberg, Hessen）的兼業農史蒂芬・施華茲（Steffen Schwarz）現年三十二歲，去年五月是他人生中最重要的時刻之一。他利用播種機在田裡排列玉米種植的位置，偷偷把玉米間的空隙預留成「你願意嫁給我嗎？（Willst du mich heiraten?）」的字樣，藉此向女友求婚。

只不過，他的求婚似乎多了一些意想不到的觀眾——Google Maps使用者們。

史蒂芬表示，其實他根本不知道自己的求婚被Google Maps拍到了，直到一個住在加拿大的親戚傳了截圖給他，他才發現這件事情。這個消息在情人節前夕，火速在世界各國之間傳播，也成了最應景的情人節新聞之一。

史蒂芬在田裡排列的範圍足足有五英畝寬（約2.02公頃/2.08甲），以至於空拍機也必須要飛到一定的高度，才能將整個訊息拍攝入鏡。他在受訪時表示，當初求婚時，是用了「我好像在田裡看到了野豬」的理由，麻煩女友用空拍機找出野豬在哪裡，而由於農田面積實在太大，「她一開始還沒發現我用玉米排的字，不過等她一注意到，她立刻就答應了。」

在女友答應求婚後，史蒂芬和女友已經決定在今年六月時結婚。目前田裡的玉米也已經收成，改種小麥，不過當初求婚的瞬間，似乎還會在Google Maps上保存一段時間。

空拍機 Google Maps 情人節
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

手機簡訊跳出「查收快遞」 她好奇點網址損失5000元

Android語音輸入再進化 直接用語氣判斷標點符號

醫為抗疫錯過婚禮 隔玻璃向未婚妻喊話：欠你的婚約用一生守候

用拖車「癱瘓」交通 德國行動藝術家騙過Google Maps

相關新聞

玉米田中暗藏求婚 德國農民浪漫瞬間被Google Maps拍下

來自德國中部黑森州許滕堡（Huttenberg, Hessen）的兼業農史蒂芬・施華茲（Steffen Schwarz）現年三十二歲，去年五月是他人生中最重要的時刻之一。他利用播種機在田裡排列玉米種植的位置，偷偷把玉米間的空隙預留成「你願意嫁給我嗎？（Willst du mich heiraten?）」的字樣，藉此向女友求婚。

2020台北國際電玩展 延至端午連假6月25~28日舉辦

受新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情影響，延期的「2020台北國際電玩展（Taipei Game Show）」，主辦單位基...

新型冠狀肺炎疫情干擾 2020年MWC確定取消

世界移動通訊大會 （MWC）主辦單位 GSMA 12日在緊急會議後宣布，「正式取消」今年 MWC 展覽會。

愛酷智能科技Pre-A輪獲投7000萬元 目標MarTech第一品牌

行銷科技(MarTech)新創愛酷智能科技（AccuHit）今天宣布完成Pre-A輪融資，募資金額約為新台幣7,000萬元，主要領投的投資人包含新安東京海上產險及交大天使投資俱樂部。 愛酷智能科技執行長林庭箴表示，新一輪資金除了將用於擴大產品服務及強化技術優勢外，同時將加速人工智慧應用的研發，並預計於2021年拓展海外市場。

MWC大會取消 巴塞隆納不開心

歐洲最大電信業展覽會「世界行動通訊大會」（MWC）12日確定取消今年大會，因重量級大廠擔心新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情，相繼取消參展。

繼Ericsson之後 Nokia也確定退出參與MWC 2020

就在Ericsson率先宣布取消參與MWC 2020展出後，另一家網路通訊技術供應商Nokia也跟進宣布退出。

華為預告MWC 2020展前活動內容 聚焦5G與全場景應用產品

華為稍早透過微博透露接下來在MWC 2020期間活動，其中預告將在西班牙當地時間2月23日下午2點舉辦發表活動，預計展示旗下全場景智慧生活應用產品，同時將會闡述華為旗下「1+8+N」市場策略，包含在PC、平板、耳機、智慧喇叭、眼鏡、手錶、智慧螢幕、車載系統產品布局，並且能與諸多物聯網應用產品串接。

更多設備、電信業者也相繼取消參展 MWC 2020是否取消或延後成關注焦點

柔宇董事長暨執行長劉自鴻稍早表示，考量新型冠狀病毒影響之下，決定取消參與此次MWC 2020，但原訂對外公佈的新款螢幕可凹折手機柔派2 (FlexPai 2)依然會如期發表。

Google內部新創打造Assembler平台服務 協助判斷網路圖像是否遭竄改

Google內部新創團隊Jigsaw，宣布推出藉由整合多款既有技術打造的Assembler平台服務，讓使用者能快速確認線上傳播的圖像內容是否被竄改過。

取得銀行融資後 全錄再次提高價碼準備收購HP

去年決定向HP展開敵意收購的全錄，稍早宣布將從原本每股22美元 (以HP每股17美元股票，搭配0.137股全錄股票計算)收購報價，增加至每股24美元價格 (以HP每股18美元股票，搭配0.149股全錄股票計算)，預計以總值340億美元價格提議收購HP。

新型冠狀病毒疫情影響 GSMA確定取消舉辦MWC 2020

在越來越多指標性廠商接連宣布取消參展之後，MWC 2020主辦單位GSMA執行長John Hoffman稍早在電子信件回覆中表示，基於新型冠狀病毒疫情影響之下，顯然已經難以如期舉辦原訂展會活動。

MWC有變數？消息指GSMA將討論是否如期舉辦MWC 2020

隨著越來越多大型業者宣布退展，甚至有消息傳出三星有可能在新機發表後，決定是否維持原訂計畫參與此次MWC 2020，顯然也讓主辦單位GSMA開始緊張，因此有可能會在2月14日開會討論是否讓此次展會活動如期舉辦。

熱門新聞

新型冠狀肺炎疫情干擾 2020年MWC確定取消

版號80的新版Microsoft Edge瀏覽器 將原生對應Arm 64位元架構硬體

新型冠狀病毒疫情影響 GSMA確定取消舉辦MWC 2020

搭載S865處理器 realme將在MWC 2020推出realme X50 Pro 5G旗艦手機

取得銀行融資後 全錄再次提高價碼準備收購HP

小米10發布會 雷軍戴口罩現身

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。