玉米田中暗藏求婚 德國農民浪漫瞬間被Google Maps拍下

來自德國中部黑森州許滕堡（Huttenberg, Hessen）的兼業農史蒂芬・施華茲（Steffen Schwarz）現年三十二歲，去年五月是他人生中最重要的時刻之一。他利用播種機在田裡排列玉米種植的位置，偷偷把玉米間的空隙預留成「你願意嫁給我嗎？（Willst du mich heiraten?）」的字樣，藉此向女友求婚。

只不過，他的求婚似乎多了一些意想不到的觀眾——Google Maps使用者們。

史蒂芬表示，其實他根本不知道自己的求婚被Google Maps拍到了，直到一個住在加拿大的親戚傳了截圖給他，他才發現這件事情。這個消息在情人節前夕，火速在世界各國之間傳播，也成了最應景的情人節新聞之一。

史蒂芬在田裡排列的範圍足足有五英畝寬（約2.02公頃/2.08甲），以至於空拍機也必須要飛到一定的高度，才能將整個訊息拍攝入鏡。他在受訪時表示，當初求婚時，是用了「我好像在田裡看到了野豬」的理由，麻煩女友用空拍機找出野豬在哪裡，而由於農田面積實在太大，「她一開始還沒發現我用玉米排的字，不過等她一注意到，她立刻就答應了。」

在女友答應求婚後，史蒂芬和女友已經決定在今年六月時結婚。目前田裡的玉米也已經收成，改種小麥，不過當初求婚的瞬間，似乎還會在Google Maps上保存一段時間。