新型冠狀病毒疫情影響 GSMA確定取消舉辦MWC 2020

在越來越多指標性廠商接連宣布取消參展之後，MWC 2020主辦單位GSMA執行長John Hoffman稍早在電子信件回覆中表示，基於新型冠狀病毒疫情影響之下，顯然已經難以如期舉辦原訂展會活動。

而GSMA在後續提供聲明中表示，基於新型冠狀病毒影響，目前已經無法繼續讓原訂展會活動如期舉辦，因此決定取消此次MWC 2020展會活動。同時，GSMA表示未來將會持續致力舉辦明年預計展開的MWC 2021展會活動。

目前因為新型冠狀病毒疫情影響，目前已經累積不少廠商宣布取消參展，其中更包含指標性網路通訊系統業者如Ericsson、Nokia及Cisco，而原定在MWC 2020期間展出的NVIDIA、Intel、Facebook在內業者也先後取消參展，甚至包含Orange、德國電信、Sprint、AT&T與NTT在內電信業者也宣布退出，諸如LG、Sony Mobile與HMD Global等手機業者也確定不參與此次展會活動。

雖然依然有不少廠商維持原訂計畫參與此次展會活動，但在新型冠狀病毒疫情持續延燒之下，顯然也讓不少廠商開始考慮是否取消展出活動，例如vivo稍早便確定退出此次MWC 2020，但小米、OPPO、華為、中興通訊、TCL在內廠商則依然維持參展，僅取消展前發表活動。

過往的MWC展會活動通常會吸引超過1200家廠商參加，同時也連帶推動巴塞隆納當地觀光旅遊商機，同時展會活動本身連帶產生商業模式更幾乎可達4.92億歐元 (約等同5億美元，或新台幣150億元)市值，並且提供超過1萬4000個臨時工作機會。

JUST IN: The 2020 Mobile World Congress has been canceled by GSMA because of #coronavirus fears.



In an emailed statement, John Hoffman, the CEO of GSMA, said the outbreak has made it "impossible" to hold the event #MWC2020 pic.twitter.com/PS1BqTCzU8 — QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) February 12, 2020

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》