新型冠狀病毒疫情影響 GSMA確定取消舉辦MWC 2020
在越來越多指標性廠商接連宣布取消參展之後，MWC 2020主辦單位GSMA執行長John Hoffman稍早在電子信件回覆中表示，基於新型冠狀病毒疫情影響之下，顯然已經難以如期舉辦原訂展會活動。
而GSMA在後續提供聲明中表示，基於新型冠狀病毒影響，目前已經無法繼續讓原訂展會活動如期舉辦，因此決定取消此次MWC 2020展會活動。同時，GSMA表示未來將會持續致力舉辦明年預計展開的MWC 2021展會活動。
目前因為新型冠狀病毒疫情影響，目前已經累積不少廠商宣布取消參展，其中更包含指標性網路通訊系統業者如Ericsson、Nokia及Cisco，而原定在MWC 2020期間展出的NVIDIA、Intel、Facebook在內業者也先後取消參展，甚至包含Orange、德國電信、Sprint、AT&T與NTT在內電信業者也宣布退出，諸如LG、Sony Mobile與HMD Global等手機業者也確定不參與此次展會活動。
雖然依然有不少廠商維持原訂計畫參與此次展會活動，但在新型冠狀病毒疫情持續延燒之下，顯然也讓不少廠商開始考慮是否取消展出活動，例如vivo稍早便確定退出此次MWC 2020，但小米、OPPO、華為、中興通訊、TCL在內廠商則依然維持參展，僅取消展前發表活動。
過往的MWC展會活動通常會吸引超過1200家廠商參加，同時也連帶推動巴塞隆納當地觀光旅遊商機，同時展會活動本身連帶產生商業模式更幾乎可達4.92億歐元 (約等同5億美元，或新台幣150億元)市值，並且提供超過1萬4000個臨時工作機會。
JUST IN: The 2020 Mobile World Congress has been canceled by GSMA because of #coronavirus fears.— QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) February 12, 2020
In an emailed statement, John Hoffman, the CEO of GSMA, said the outbreak has made it "impossible" to hold the event #MWC2020 pic.twitter.com/PS1BqTCzU8
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言