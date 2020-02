新型冠狀病毒疫情影響 GSMA確定取消舉辦MWC 2020

在越來越多指標性廠商接連宣布取消參展之後,MWC 2020主辦單位GSMA執行長John Hoffman稍早在電子信件回覆中表示,基於新型冠狀病毒疫情影響之下,顯然已經難以如期舉辦原訂展會活動。

而GSMA在後續提供聲明中表示,基於新型冠狀病毒影響,目前已經無法繼續讓原訂展會活動如期舉辦,因此決定取消此次MWC 2020展會活動。同時,GSMA表示未來將會持續致力舉辦明年預計展開的MWC 2021展會活動。

目前因為新型冠狀病毒疫情影響,目前已經累積不少廠商宣布取消參展,其中更包含指標性網路通訊系統業者如Ericsson、Nokia及Cisco,而原定在MWC 2020期間展出的NVIDIA、Intel、Facebook在內業者也先後取消參展,甚至包含Orange、德國電信、Sprint、AT&T與NTT在內電信業者也宣布退出,諸如LG、Sony Mobile與HMD Global等手機業者也確定不參與此次展會活動。

雖然依然有不少廠商維持原訂計畫參與此次展會活動,但在新型冠狀病毒疫情持續延燒之下,顯然也讓不少廠商開始考慮是否取消展出活動,例如vivo稍早便確定退出此次MWC 2020,但小米、OPPO、華為、中興通訊、TCL在內廠商則依然維持參展,僅取消展前發表活動。

過往的MWC展會活動通常會吸引超過1200家廠商參加,同時也連帶推動巴塞隆納當地觀光旅遊商機,同時展會活動本身連帶產生商業模式更幾乎可達4.92億歐元 (約等同5億美元,或新台幣150億元)市值,並且提供超過1萬4000個臨時工作機會。

