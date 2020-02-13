取得銀行融資後 全錄再次提高價碼準備收購HP

去年決定向HP展開敵意收購的全錄，稍早宣布將從原本每股22美元 (以HP每股17美元股票，搭配0.137股全錄股票計算)收購報價，增加至每股24美元價格 (以HP每股18美元股票，搭配0.149股全錄股票計算)，預計以總值340億美元價格提議收購HP。

全錄預期透過增加報價形式直接吸引HP投資者，並且繞過HP執行長Enrique Lores與董事長Chip Bergh在內成員決議，希望藉此順利收購HP。

目前HP尚未針對全錄此項提議做出任何回應，在此之前則是認為全錄低估其實際市值，因此接連回絕全錄收購提議，甚至拒絕提供財務資訊，使得全錄無法順利進行盡職調查。

此外，HP在先前回覆內容雖然表示不排斥接受全錄提議收購的可能性，但也質疑全錄是否有足夠財務能力完成此事。畢竟在過去5個季度發展中，全錄有4個季度營收表現低於市場預期，甚至未來仍有可能出現營收下滑情況，使得HP認定全錄無法有足夠金流支撐收購支出成本。

但在今年初的回應說法裡，全錄強調已經從花旗、瑞穗銀行及美國銀行獲得總計240億美元且具約束力的融資承諾，預期能以此完成收購HP，同時也認為此次提高價碼後的報價將能說服HP投資者接受收購提議。

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