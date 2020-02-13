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Google內部新創打造Assembler平台服務 協助判斷網路圖像是否遭竄改
Google內部新創團隊Jigsaw，宣布推出藉由整合多款既有技術打造的Assembler平台服務，讓使用者能快速確認線上傳播的圖像內容是否被竄改過。
依照說明，Assembler平台總計整合至少7種既有運算技術，其中包含藉由機器學習方式判斷圖像內容是否有後製痕跡，形式上有點類似Adobe先前提出技術，藉此判斷網路上傳的數位化圖像內容真偽，藉此協助事實查核系統，或是讓媒體從業人員等可以更有效率判斷內容可信程度。
而Assembler平台目前是以免費形式提供使用，其中技術源自於加州大學柏克萊分校、馬里蘭州馬里蘭大學，以及義大利拿坡里費德里克二世大學的學者貢獻資源，透過運算方式比對顏色與噪點差異，進而判斷圖像內容是否為後製調整，同時也能判斷人臉圖像是否藉由StyleGAN等運算方式生成。
同時，Jigsaw也強調由於假新聞、消息所造成影響遠比想像還大，同時也會隨著時間發展而使造假技術持續升級，因此未來也會繼續投入全新技術讓Assembler平台分析檢查效果提昇，藉此協助更多人分辨內容是否造假。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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