Google內部新創打造Assembler平台服務 協助判斷網路圖像是否遭竄改

華為稍早透過微博透露接下來在MWC 2020期間活動，其中預告將在西班牙當地時間2月23日下午2點舉辦發表活動，預計展示旗下全場景智慧生活應用產品，同時將會闡述華為旗下「1+8+N」市場策略，包含在PC、平板、耳機、智慧喇叭、眼鏡、手錶、智慧螢幕、車載系統產品布局，並且能與諸多物聯網應用產品串接。

2020-02-13 08:33