更多設備、電信業者也相繼取消參展 MWC 2020是否取消或延後成關注焦點

柔宇董事長暨執行長劉自鴻稍早表示，考量新型冠狀病毒影響之下，決定取消參與此次MWC 2020，但原訂對外公佈的新款螢幕可凹折手機柔派2 (FlexPai 2)依然會如期發表。

繼vivo之後，柔宇成為第二家全面退出MWC 2020展場的中國業者，而目前包含小米、OPPO、華為、realme與聯想在內中國業者仍維持原訂參展計畫，僅中興通訊、TCL取消展期發表活動，但依然會在MWC 2020展區展示。

不過，在LG、Ericsson、亞馬遜旗下AWS、Sony Mobile、NVIDIA、Intel、聯發科與NTT在內手機、設備或電信業者接連確定取消參展，目前包含Accedian、Amdocs、AppsFlyer、法國電信設備認證單位ARCEP、AT&T、Ciena、Cisco、CommScope、Dali Wireless、F5 Networks、Facebook、Gigaset、iconectiv、InterDigital、Interop Technologies、KMW Communications、Radwin、Spirent、Sprint、Ulefone、Umidigi在內業者，分別在稍早透過Twitter、電子郵件等方式證實取消此次參展計畫。

過去在MWC展期間也有展出活動的Google，雖然目前尚未確認是否維持參展，但內部似乎也已經針對新型冠狀病毒疫情影響開始做評估。而日本樂天集團，以及旗下通訊軟體服務Viber則是澄清尚未有退出展會活動計畫，但強調會針對疫情影響情況隨實作調整。

至於三星方面，目前才剛結束Unpacked 2020發表會活動，尚未確認是否維持參加MWC 2020展會活動。

截至目前為止已經有不少業者決定退出此次MWC 2020展會活動，但也仍有不少業者選擇維持參展，例如Nokia、HMD Global、Qualcomm、NEC在內廠商均未聲明退展，但強調將會做好防疫準備，同時也儘量以歐洲駐地人員，或是尚未受疫情影響地區員工協助參展事宜。

只是在疫情持續影響之下，可能也會促使MWC 2020主辦單位GSMA考慮是否取消此次展會活動，或是延後至合適時間舉辦。目前已有消息指稱GSMA預計在2月14日開會討論，屆時或許就能確認MWC 2020展會活動是否如期舉辦。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》