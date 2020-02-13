華為預告MWC 2020展前活動內容 聚焦5G與全場景應用產品
華為稍早透過微博透露接下來在MWC 2020期間活動，其中預告將在西班牙當地時間2月23日下午2點舉辦發表活動，預計展示旗下全場景智慧生活應用產品，同時將會闡述華為旗下「1+8+N」市場策略，包含在PC、平板、耳機、智慧喇叭、眼鏡、手錶、智慧螢幕、車載系統產品布局，並且能與諸多物聯網應用產品串接。
除了展示5G網路應用相關產品，華為預期會公佈新款螢幕可凹折手機Mate Xs海外地區上市資訊，另外也有可能比照先前模式預告接下來的旗艦手機P40系列發表日期。
目前華為並未特別對外聲明是否計畫退出MWC 2020展會活動，從此次預告展前發表活動內容情況來看，顯然華為現階段並不會選擇取消參展。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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