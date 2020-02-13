繼Ericsson之後 Nokia也確定退出參與MWC 2020

就在Ericsson率先宣布取消參與MWC 2020展出後，另一家網路通訊技術供應商Nokia也跟進宣布退出。

而在Nokia也宣布退出參展消息後，意味MWC 2020展會上的大型網路通訊技術供應商又少一間參展，甚至與Ericsson同樣都是歐洲廠商，此次宣布取消參展消息，勢必會對整個展會活動造成一定影響，或許也將因此讓主辦單位GSMA慎重思考是否如期舉辦。

至於Nokia確定取消參展，與Nokia有一定淵源關係的HMD Global，沒意外地也跟進宣布取消參與此次MWC 2020，意味原訂在MWC 2020期間揭曉新機，將會以其他方式對外公佈。

在新型冠狀病毒影響之下，顯然越來越多廠商、業者基於員工安全與風險考量之下，均先後決定取消參與此次展會活動，包含大型電信業者、大型系統業者，乃至於知名手機品牌都宣布退出，但仍有部分業者還在觀望，或是維持原訂計畫參與展出。

目前已經有消息指稱GSMA準備在2月14日開會決定是否讓MWC 2020如期舉辦，或是考慮延後，甚至取消今年度的展會活動，但目前暫時還沒有相關回應說法。

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