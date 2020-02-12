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手機簡訊跳出「查收快遞」 她好奇點網址損失5000元

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友表示，日前她點開一封簡體字簡訊上的網址，竟收到高達5000元的帳單，提醒其他網友小心類似詐騙手法。示意圖／ingimage

詐騙手法日新月異，一個不注意可能就會導致金錢損失。一名網友表示，日前男友收到一封附有網址的簡體字簡訊，兩人好奇點開查看後，網頁竟不斷跳出奇怪視窗，緊接著就收到多筆帳單，總金額高達5千元，讓他們嚇得趕緊到電信門市求助。

一名網友在臉書《爆怨公社》上po文表示，近日男友突然收到一封簡訊，上頭用簡體字寫著「快遞已郵寄請及時查收」，並附上一串陌生網址。原po好奇點開網址查看，結果google頁面上竟出現奇怪的圖示，怎麼關都關不掉，接著又不斷收到內容相同的簡訊。

正當原po覺得大事不妙時，手機便開始出現一筆又一筆的帳單，最開始帳單金額僅70元，後來慢慢增加到3290元，嚇得兩人趕緊打電話給電信公司的客服人員，請他們取消手機的付費系統，然後衝到電信門市尋求幫助，「好險對方願意協助處理這筆帳款，雖然金額已經爆增到快5000元」。最後，原po提醒大家收到奇怪的簡訊也不要因為好奇而點開，同時也要注意家中長輩使用智慧型手機的狀況。

對此，許多網友表示曾經收到類似詐騙簡訊，「我剛剛也有收到，一看就知道有問題立馬刪掉」、「記得手機『小額付款』關掉，曾經按過這個簡訊幾下，月底帳單多了8000多元，花了下午將近4個小時把錢要回來」、「原來這是盜刷的哦，我也收過好幾次」。

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