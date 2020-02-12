MWC有變數？消息指GSMA將討論是否如期舉辦MWC 2020

隨著越來越多大型業者宣布退展，甚至有消息傳出三星有可能在新機發表後，決定是否維持原訂計畫參與此次MWC 2020，顯然也讓主辦單位GSMA開始緊張，因此有可能會在2月14日開會討論是否讓此次展會活動如期舉辦。

依照GSMA先前的說法，基於認為新型冠狀病毒在歐洲地區產生影響還不算大，但也考量疫情潛在影響風險，因此與西班牙當地衛生局等單位合作，除了禁止源自中國湖北省境內旅客參與此次展會活動，更要求展期前14天內曾經造訪中國境內的旅客同樣不能進入展館參觀，同時也強調會加強展期間的防疫與消毒工作。

不過，畢竟每年的MWC展會活動都會吸引眾多人潮參與，縱使GSMA強調做好相當完整的防疫準備，依然讓不少業者對於新型冠狀病毒影響感到擔憂，因此先後宣布取消參與MWC 2020活動。

到目前為止，包含LG、Ericsson、亞馬遜旗下AWS、NVIDIA、NTT、Intel、聯發科、vivo、Sony Mobile等業者都已經確定取消參展，而中興通訊、TCL則是決定取消展期發表會活動，依然會維持參與展出，至於小米、realme、華為、OPPO目前都還是維持參展，甚至也會繼續舉辦發表會活動。

但在疫情持續延燒情況下，恐怕將會有更多業者跟進取消參展，或許就會讓GSMA考量是否繼續維持舉辦MWC 2020展會活動。

從西班牙當地媒體La Vanguardia報導指稱，GSMA預計在2月14日開會討論此次展會活動事宜，有可能會選擇取消，或是延後至合適時間舉辦。但GSMA方面，目前則是對此報導不做任何回應。

而從過往每年的MWC展會活動均吸引大批人潮參與，同時也有不少來自全球各地業者參展的情況來看，其中除了涉及大規模的人力、場地租賃、展區設備、宣傳文件、廣告支出與各項合作相關費用，同時也涉及與在地業者合作觀光、交通運輸等項目，因此取消此次展出可能會造成大量金額損失，但是延後也可能會產生額外花費。

但其實在目前新型冠狀病毒疫情影響，以及越來越多廠商退展之下，不少原訂參訪此次MWC 2020活動的買家也可能因此打消念頭，造成就算MWC 2020如期舉辦也可能無法達成原本預期展出效益，使得GSMA維持讓MWC 2020如期舉辦的話，恐怕也無法帶來太好成效。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》