Arm強調所有處理器架構設計均相容 不會將NPU視為標準元件

針對稍早推出Cortex-M55、Ethos-U55 NPU架構，Arm台灣應用工程總監徐達勇表示希望能在5G網路應用普及趨勢下，將人工智慧運算技術擴展到更多物聯網裝置。

依照Arm台灣總裁曾志光說明，從去年開始有電信業者開始推行5G網路商用服務之後，全球地區也正式進入5G網路應用階段，意味可藉由更大數據傳輸頻寬、低延遲表現的無線網路連接模式進行不同運算模式，同時也能讓物聯網裝置端的人工智慧運算應用得以實現。

從三星去年總計出貨670萬支5G連網手機，預期今年將會擴大推出更多5G連網手機、平板，甚至筆電裝置，而許多中國品牌手機也確定今年開始將會全面推行5G連網手機產品，使得今年5G連網手機使用普及率將會大幅提昇，同時也預期會讓5G網路服務更快普及化應用。

因此，從3G、4G網路時代便持續討論的物聯網應用，在接下來即將普及應用的5G網路時代預期也會整合更大數據傳輸頻寬、低延遲表現，進而改變原本運算模式，甚至整合裝置端的人工智慧加速運算效果。

徐達勇表示，從Arm提供產品服務角度來看，主要還是以滿足客戶需求，同時也能讓開發者能以統一相容編碼等更簡單方式撰寫應用服務，藉此讓更多應用產品能加快進入市場。

以此次推出的Cortex-M55、Ethos-U55 NPU架構設計為例，實際上後者能與Cortex-M33、Cortex-M7或Cortex-M4，甚至運算應用模式無需DSP元件輔助運算的話，依然可讓Ethos-U55 NPU搭配極低耗電的Cortex-M0打造產品。

至於從手機在內運算裝置，到物聯網裝置均開始導入NPU形式設計，未來是否也意味在Arm的架構設計產品中，將會把NPU元件視為必要設計？

就徐達勇的說明指出，主要還是看合作夥伴如何搭配Arm旗下架構設計產品，而Arm的立場則是協助合作夥伴實現各類運算應用需求。

例如Qualcomm在近年推出旗艦處理器採用的「主核 (Prime Core)」設計，雖然本身歸屬於多核心架構的一部分，但在運算過程中也會著重向量運算加速，形式上又與其他業者在處理器額外搭載NPU設計，用於加速向量運算的NPU功能相仿，而開發者或硬體商也能藉由既有編碼技術，無縫打造運用此處理器運算效能的軟體服務。

這部份自然也歸功於Arm在架構設計初期便納入編碼統整、通用數據庫，以及各架構相容設計，因此能讓不同合作夥伴依照本身產品需求組合各類架構設計，進而創造可滿足不同市場需求的全新運算模式，因此並不認為未來架構設計產品是否必然包含特定元件。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》