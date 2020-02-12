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強調做好防疫準備 OPPO聲明將如期參與MWC 2020

聯合新聞網 / 楊又肇

就在vivo確定退出此次MWC 2020展出後，眾人還在討論是否會有更多中國品牌手機廠商跟進退出，OPPO則是發出聲明強調維持原訂計畫參與MWC 2020展會活動。

在相關聲明中，OPPO表示所有從中國出發參展員工均已經事先進行封閉隔離滿14天，確定在參展前沒有任何新型冠狀病毒患病症狀，同時每天也均進行身體狀況確認與匯報，藉此保證所有參與展會活動員工健康。

而在發表會場地、會議室、展區陳設與接駁車都會進行定期消毒，同時在進出OPPO發表會場地或展區之前，所有工作人員與參觀人士都必須進行體溫量測，並且進行雙手消毒，若有配戴口罩需求的話，也會由OPPO協助提供。

雖然強調將會在最佳防疫準備情況下參展，但相比其他考量員工與參展人士健康安全，進而選擇退出展會活動的業者，OPPO此次特別發出聲明似乎也引起一些「討論」。

除了OPPO之外，目前包含小米、華為、聯想在內手機業者仍維持原訂計畫參展，而包含中興通訊、TCL則是取消展期發表會活動，但依然維持原本參展計畫，僅vivo決定全面退出參與此次MWC 2020。

至於其他參展業者方面，包含LG、Ericsson、NVIDIA、亞馬遜旗下AWS、Sony Mobile、NTT，乃至於聯發科與Intel都在稍早先後證實取消此次MWC 2020期間發表會與攤位展出活動。而部分業者如Nokia、HMD Global、Qualcomm等，則是維持原定展出計畫，但在參展工作人員調度則傾向以歐洲境內員工為主，甚至取消中國或亞洲地區員工參與此次MWC 2020。

三星方面則尚未透露是否取消參與此次展會活動，但先前已有消息指稱三星內部取消部分員工前往歐洲，同時諸多高階主管也預期不會參與此次MWC 2020，因此猜測三星有可能會選在Unpacked 2020活動後公佈進一步的參展決定。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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