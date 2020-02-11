新型冠狀病毒疫情肆虐 TCL、聯發科與Intel相繼取消MWC 2020活動

在稍早TCL宣布取消於MWC 2020期間的發表會活動，但仍確定參展消息後，聯發科則是證實將退出此次MWC 2020展出，避免新型冠狀病毒影響參展員工與合作夥伴、客戶、等參展人士健康安全。

如同先前已經確定退出此次展會的LG、Ericsson在內業者，聯發科也強調將會透過其他方式展示旗下5G網路應用解決方案。

而在此之前，TCL也確認將取消原訂在MWC 2020期間舉辦發表會活動，但仍維持參與此次MWC 2020展出，並且與其他中國業者同樣採取減少中國境內員工參與此次活動，轉由歐洲或其他地區員工協助展出。

除此之外，相關消息也指稱原訂在MWC 2020期間也會有記者會活動，同時也會有相關內容展示的Intel，稍早也確認將取消參與此次MWC 2020，但目前尚未對外發表正式聲明。

受到此次新型冠狀病毒影響，目前已經有多家業者表明取消此次參與展會活動，其中包含最先宣布退展的LG，以及後續發出退展聲明的Ericsson、NVIDIA、亞馬遜，同時Sony Mobile也在稍早確定退出此次展會活動，而三星也傳出內部已經取消多名員工參與此次展出，甚至可能在Unpacked 2020活動後做出退展決定。

至於在諸多重點業者相繼決定退展，加上新型冠狀病毒疫情持續延燒，或許也讓MWC 2020主辦單位GSMA面臨更大壓力，但目前仍決定讓MWC 2020活動如期舉辦。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》