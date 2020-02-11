考量新型冠狀病毒影響 vivo成為首家全面退出MWC 2020展出的中國業者

先前雖然包含中興通訊、TCL先後宣布取消在MWC 2020期間的發表會活動，但仍維持原訂參展計畫，但稍早vivo對外聲明表示考量新型冠狀病毒疫情影響，決定取消參與此次MWC 2020展會活動，原訂在展會期間揭曉的新款APEX 2020概念機將會在後續以獨立活動展示。

而vivo確定退出MWC 2020展會活動，同時也成為第一個確定全面退出MWC 2020展會活動的中國業者，或許接下來也會影響其他同樣參展的中國業者。

不過，目前包含中興通訊、華為、小米、OPPO、TCL在內業者均表示會維持原本參展計畫，僅部分業者確定取消展期記者會活動。

至於其他參展業者方面，包含LG、Ericsson、NVIDIA、亞馬遜、Sony Mobile，以及稍早確定退出參展的聯發科，均表明考量新型冠狀病毒影響取消此次參展活動，而Intel稍早也有消息傳出已經決定取消MWC 2020展期發表會與展區活動。

三星方面目前仍未透露是否退出此次展會活動，但有可能會在接下來的Unpacked 2020活動中做出決定。

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