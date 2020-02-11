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Google台灣「第一號員工」 簡立峰加入Appier及iKala董事會
日前宣佈從Google台灣退休的簡立峰博士，稍早確認將以獨立董事身分加入Appier董事會，同時以董事身分加入iKala董事會。
Appier與iKala稍早分別宣布簡立峰博士將分別以獨立董事及董事身分加入其董事會，預期藉由其人工智慧、資料檢索與處理、自然語言處理等領域專業知識協助推動業務發展，以及相關重要決策。
包含Appier與iKala目前都是主打結合人工智慧技術應用，以及巨量數據分析，因此預期能與簡立峰博士能有更深層合作，藉此推動更多元的數據應用與人工智慧技術發展。
在此之前，簡立峰博士曾擔任Google台灣董事總經理長達14年，期間負責Google台灣的營運拓展與經營規劃，並且帶領Chrome團隊，同時也持續擔任許多新創企業或是青年創業計畫的導師，借助其對商業的洞察、透徹的思考和精準的判斷，幫助許多成長型企業取得成功。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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