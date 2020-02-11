同樣考量疫情影響擴大 Sony Mobile跟進取消MWC 2020展出活動

在矽谷房價持續飆漲情況下，越來越多科技公司傾向將辦公室搬離，或是規劃藉由網路遠程辦公運作模式，甚至有更多新創團隊從創立初期就沒有固定辦公室，所有員工都是藉由網路線上協同作業，不僅避免辦公環境建置損耗公司營運成本，同時也能消除特定員工在總部辦公室工作所產生「優越感」，讓每一個員工獲得待遇能更貼近平等。

2020-02-10 14:58