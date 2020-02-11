同樣考量疫情影響擴大 Sony Mobile跟進取消MWC 2020展出活動
終於，在新型冠狀病毒影響持續擴大之下，Sony Mobile稍早也決定取消參與此次MWC 2020展出活動，但原訂發表新機依然會維持在西班牙當地時間2月24日上午8點30分 (台灣時間當天下午3點30分)透過線上形式對外發表。
依照Sony Mobile說明，考量此次新型冠狀病毒疫情影響，為了避免員工、客戶與合作夥伴等參展人士健康造成影響，決定取消參與此次MWC 2020展出活動，但原訂發表新機依然會透過Xperia官方YouTube頻道 (www.youtube.com/user/sonyxperia)以線上直播形式公布。
除了Sony Mobile，先前包含LG、Ericsson、NVIDIA、AWS在內業者均表明退出MWC 2020活動展出，而MWC 2020主辦單位GSMA在稍早聲明則確認此次展會活動將會如期舉辦，但是會格外加強防疫工作。
至於華為、中興通訊、小米、OPPO、realme在內中國品牌，目前則尚未有取消參展計畫，但除了中興通訊取消原訂舉辦展前發表活動，諸多業者均取消中國境內員工前往參展規劃，改以歐洲地區或其他地區員工協助參展為主。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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