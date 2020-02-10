Uber推新搭乘服務 讓使用者能更方便轉乘火車
針對多數藉由火車作為主要通勤工具，但是會針對前往車站轉乘而預約車輛的需求，Uber稍早在美國地區推出名為「搭火車 (Make My Train)」服務，讓使用者能更方便透過Uber服務銜接乘坐原本預定搭乘火車。
此項服務將與美國兩大鐵路服務：紐約長島鐵路 (LIRR)，以及舊金山灣區提供鐵路運輸服務的加州火車 (Caltrain)進行合作，一旦使用者將乘車目的地設置為車站，系統就會自動查看車站最近進站車次時間，並且配合使用者預計到達車站時間安排最佳乘車時間。
依照Uber說明，藉由此項服務讓使用者能更便利前往車站轉乘，將更有利於降低使用者自行開車前往車站，進而造成車站鄰近道路交通流量大增，同時也可能減少必須建置更多停車場資源情況，進而達成改善城市交通運輸成效的目的。
目前此項服務僅先在美國境內提供，其他地區由於不見得會有這樣的車站通勤使用需求，因此暫時還不會有提供此項服務計畫，但Uber預期也會持續藉由不同營運模式增加本身獲利發展機會。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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