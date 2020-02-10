預計2022年上路！Rivian揭曉為亞馬遜客製化的電動貨車

亞馬遜去年宣布採用由電動車新創團隊Rivian客製化打造的電動貨車，作為旗下自動送貨需求使用車輛。而在稍早介紹中，Rivian具體介紹旗下針對亞馬遜送貨需求打造的電動貨車特色，以及設計理念。

依照說明，Rivian將獲得亞馬遜總計10萬輛自動送貨車輛訂單需求，預計會在2021年開始提供首波車輛，同時預計在2022年讓1萬輛車輛上路投入送貨作業，直到2030年前將會使10萬輛車輛完成交車。

而在亞馬遜所提出需求中，10萬輛車輛內將會包含3種不同尺寸規格，藉此對應不同送貨需求，同時也能讓送貨作業更有彈性，因此在電池規格、驅動方式也有所差異，例如部分車輛將會採用前輪驅動，而部分車輛則採全輪驅動方式，藉此在不同氣候、道路地形順利運作。

不過，所有亞馬遜要求客製車輛都會支援自動緊急煞車、車道行進維持輔助，以及行人警告、交通號誌識別，以及即時確認駕駛是否分心等功能，同時車輛上所採用儀表板全為數位化設計，並且會與亞馬遜中央物流控管系統連接，車輛中也能透過Alexa數位助理服務進行語音控制。

依照Rivian說明，目前旗下已經打造貨卡形式設計的「R1T」，以及7人座休旅車形式的「R1S」，未來將可藉由這兩種車型基礎打造更多車款。而在針對亞馬遜客製化電動貨車設計裡，則是加入更容易更換的保險桿，以及意外損壞時可迅速更換的零件設計，針對車內貨物櫃也透過磁吸方式加強固定效果。

另外，Rivian在設計過程裡也藉由HTC VIVE Pro模擬駕駛視角，藉此確認在車輛操作過程可能會發生情況，並且確認車輛運作是否正常。

除了獲得亞馬遜貨車需求訂單，Rivian目前也從亞馬遜在內投資者獲得7億美元資金投資，預期未來將會推出更多電動車款式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》