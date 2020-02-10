受武漢肺炎影響…傳三星也考慮取消參與MWC 2020展出活動

在LG、Ericsson與NVIDIA在內大型業者接連宣布取消參與MWC 2020展出活動後，目前也有消息指稱三星也開始考慮是否參與展出。

依照CNET報導表示，目前許多三星美國及韓國員工似乎已經取消前往歐洲，但現階段仍維持在MWC 2020期間展出，只是部分高階主管將不會參與此次活動。而在距離展會活動仍有2週左右時間，若新型冠狀病毒疫情仍持續擴大，或許也會影響三星決定是否參與此次MWC 2020展會。

目前包含LG、Ericsson及NVIDIA均表明考量新型冠狀病毒影響，為了避免影響自家員工及參展人士健康安全，決定取消參與此次MWC 2020。

其中，LG確定將會另尋合適時間舉辦新品發表活動，而Ericsson則會透過各地區獨立活動展示原本預計對外公開項目，至於NVIDIA原訂在MWC 2020期間公布與各電信業者合作GPU虛擬化應用服務，預期也會延後至3月份的GTC 2020期間公布，或是另外透過線上發表形式對外揭曉。

至於中興通訊則是取消原本預計在MWC 2020期間舉辦的發表活動，但仍維持原本規劃參與展出，而包含Qualcomm在內業者也均表明維持原本參展計畫，但確實因為新型冠狀病毒影響減少自家員工參展比例，尤其在目前疫情影響之下，部分業者位於中國地區員工均無法前往參與此次活動，僅能轉由歐洲駐地及其他地區員工參與展出。

目前MWC 2020主辦單位GSMA仍未計畫取消此次展會活動，主要考量目前新型冠狀病毒在歐洲地區疫情影響尚未擴大，只是在LG、Ericson兩個過去經常租用大面積攤位產出的業者決定取消此次展出，若再加上目前最大智慧型手機製造商三星近期內也決定取消展出，勢必也會造成更大影響，甚至可能引發更多業者跟進取消參與展出，或許也可能讓GSMA考慮是否因應疫情取消或延後舉辦今年度的MWC 2020展會活動。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》