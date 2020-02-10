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亞馬遜雲端運算部門AWS 也跟進取消參展MWC 2020

聯合新聞網 / 楊又肇

新型冠狀病毒疫情影響下，亞馬遜稍早也宣布旗下雲端運算業務部門AWS也將退離參與MWC 2020，避免疫情影響自家員工與參展人士健康安全。

AWS原訂在展期間對外展示其雲端應用服務，以及應5G網路到來的技術解決方案，但是在新型冠狀病毒疫情影響之下，決定取消此次活動展出。

除了AWS，稍早包含LG、Ericsson、NVIDIA在內業者都已經確定取消參與此次MWC 2020展出，而中興通訊原訂在展前舉辦發表活動目前也已經取消，但依然維持參展，包含華為、小米、OPPO在內中國品牌業者則尚未有取消展出計畫，但內部已經開始要求協助參展員工先行自我隔離，確保本身沒有被感染情況，同時也要求在歐洲地區員工協助展會活動。

由於疫情影響，不少業者開始考慮是否繼續參與此次MWC 2020，例如三星已經有消息指稱可能會決定取消此次活動展出，其中不僅為了確保員工與參展人士健康安全，同時也避免公司重要主管遭受感染。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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