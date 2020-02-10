MWC 2020將「如期舉辦」 主辦單位：加強防疫、限制特定人士參展

在LG、Ericsson與NVIDIA在內業者均表明取消參與此次MWC 2020展出，甚至就連全球最大智慧手機製造商三星也傳出考慮退出參展，MWC 2020主辦單位GSMA稍早也由執行長John Hoffman發出聲明，表示今年度展會活動依然會如期舉辦，但是也會因應新型冠狀病毒影響加強防疫工作。

依照GSMA稍早對外發出聲明，強調預計在2月24日至27日展期間將禁止來自中國湖北省的旅客參與包含主要展館、Four Years From Now (4YFN)、xside，以及YoMo在內展區活動，同時所有曾經去過中國內地的旅客也必須藉由護照證件、健康文件證明自己曾在中國境外停留超過14天，未有感染新型冠狀病毒的潛在風險。

另外，展會活動期間也會在各區設置體溫檢測設備，並且要求所有與會者必須做好自我防護工作，避免在展會期間發生被感染情況。至於在展區內也會加強清潔與消毒，同時加倍投入醫療準備，並且與巴塞隆納市區包含各處飯店、大眾運輸工具、餐廳、商場，以及機場等地點做好防疫準備，尤其在2月12日至29日期間也會因應展前準備、撤展後續工作加強疫情防護工作。

而針對展會期間講者活動也會實施麥克風等設備加強清潔、消毒，在展區設備部分也同樣會定期進行清潔工作，同時也呼籲所有與會者減少握手交流情況，藉此避免皮膚接觸感染情況發生。

GSMA表示，由於目前新型冠狀病毒疫情仍有可能持續擴大，因此接下來幾天內也會持續關注疫情，並且會在必要時候通知與會者未來調整狀況。

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