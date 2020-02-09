Uber財報呈現成長 但仍因補貼等因素產生虧損

Uber在稍早公佈2019財年第四季財報結果中，顯示去年底第四季內營收達41億美元，相比去年同期30億美元成長37%，而淨損則為11億美元，相比去年同期9億美元虧損增加24%，但以調整後的淨利仍達37億美元，相比去年同期26億美元呈現41%成長。

同時，Uber在財報中也強調約四分之三的營收源自全球超過700個城市車輛預約乘坐服務，並且已經呈現正向獲利，但Uber在總支出成本部分則是增加至50億美元，相比去年同期增加25%，其中包含向Uber合作司機補貼，以及因應各地區政府政策支付費用，以及相關罰金等支出項目，另外也包含本身投入研發所支出費用。

除了Uber業務項目呈現營收成長，包含餐飲外送服務Uber Eats也比前一季成長14%，但針對合作司機的補貼，以及相關促銷費用也相對增加，甚至超過Uber Eats本身營收成長比例，相比前一季約增加4%。

同時，Uber在第四季內也做了不少組織上的調整，除了透過裁員精簡人事成本，同時也將印度地區的Uber Eats業務轉售予Zomato，藉此減緩支出成本損耗。

雖然此次財報並未透露未來展望目標，但Uber預期可在2020財年第四季實現稅前獲利，原本此項目標是設立在2021財年第四季才能實現。

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