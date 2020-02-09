「eBay毫無回應」紐約證券交易所母公司取消收購eBay意願

雖然證實與eBay接觸洽談，但紐約證券交易所母公司洲際交易所集團稍早表示已經終止收購eBay的計畫。

由於eBay對於洲際交易所集團提出收購意願沒有正面回應，因此使得洲際交易所集團決定取消對eBay收購意願。

在此之前，原本傳出洲際交易所集團有意以300億美元價格收購eBay，預期透過本身經營金融市場技術專長，藉此協助提昇eBay電子商務平台營運成效。

而過去電子商務營運為主的eBay，近年受到亞馬遜與Walmart市場競爭影響，因此將市場發展重心移轉到網路廣告與支付業務。原本傳出洲際交易所集團計畫以300億美元收購消息，更使投資者對於eBay應加速拆分分類廣告業務的爭論看法再次興起。

不過，在洲際交易所集團決定取消對eBay收購之後，意味eBay暫時仍會維持既有營運模式，可能還不會有太大改變。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》