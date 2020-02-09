因為新型冠狀病毒影響 NVIDIA也確定取消參與MWC 2020展出

NVIDIA稍早宣布，因應新型冠狀病毒疫情影響，將確定不會參加今年度的MWC 2020。

為了避免自家員工與參展人士面臨潛在交互感染影響，NVIDIA稍早宣布決定取消參與今年的MWC 2020，避免造成後續相關影響。

而原本規劃中，NVIDIA原訂將與諸多電信業者宣布因應5G連網服務推行合作，其中包含藉由GPU虛擬化加速5G連網應用服務效率，以及藉由網路虛擬化運算應用項目。

在此之前，包含Ericsson、LG都已經確定退離參與今年的MWC 2020，而中興通訊則是確定取消在MWC 2020，但依然維持參與展出。

而MWC 2020主辦單位GSMA則表示目前尚未計畫取消或延後今年大會活動，但因應大會參展人潮來自全球各地，同時也有龐大進出流動情況，因此強調將會密切關注新型冠狀病毒所造成影響，同時也會採取因應措施避免潛在影響發生。

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