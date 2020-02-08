Uber證實再度獲准於加州境內測試自駕車 但暫時還不會太快重新上路

2018年發生自駕車致死意外後，Uber稍早證實再次重新獲得加州車輛管理局 (DMV)許可，將可在加州境內道路再次測試旗下自駕車。

不過，Uber表示目前暫無計畫恢復在舊金山地區道路測試自駕車，同時也強調旗下自駕車上路測試之前，將會預先告知當地主要地方機構，同時也會一併通知加州及聯邦監管機構。

依照Uber表示，由於舊金山地區地形複雜且多變，因此相當適合自駕車蒐集、學習自動駕駛所需資訊，但目前仍未確定具體恢復上路測試的預定時間。

實際上，在2018年發生自駕車致死意外後，Uber隨即與死者家屬達成和解，同時也在同年底表示重啟自駕車道路測試，但僅以相對保守方式於賓州匹茲堡地區一條約1.6公里道路進行測試，並且將車速限制在時速40公里，甚至也避免在夜間或雨天視線不佳情況下測試，避免再次發生意外。

而此次再次獲得加州車輛管理局批准上路測試，顯然Uber接下來將能持續在加州境內測試旗下自駕車產品，並且進一步將自駕車技術應用在乘客搭乘，或是貨品運用等服務。

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