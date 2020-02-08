微軟將Windows部門與裝置硬體部門整併 轉由產品長帶領團隊

ZDNet記者Mary Jo Foley取得消息指出，微軟計畫將Windows部門與裝置部門合併，未來將以Windows暨裝置部門為稱，同時將由目前裝置部門產品長Panos Panay擔任負責人。

而在後續證實說法裡，Panos Panay也確認將會接手帶領Windows部門，並且強調將會讓Windows作業系統搭配Surface，以及OEM廠商打造硬體裝置發揮更好操作體驗。

依照相關說法，微軟計畫將Windows部門與裝置部門合併，主要希望能藉由資源整併形式，讓Windows作業系統與裝置硬體之間能有更完整互補發展，藉此讓整體使用體驗能具體提昇。

但從另一方面來看，或許也是為了讓財報帳面數據表現變得較好看，畢竟Windows 10開始步入免費更新的使用模式之後，透過Windows作業系統授權增加獲利的佔比已經大幅減少，因此若是與裝置部門合併，同時也能讓財報數字表現可以說服投資者。

不過，雖然同時職掌Windows部門與裝置部門，Panos Panay在微軟內部地位並位因此提昇，依然向原本負責體驗與裝置部門的Rajesh Jha匯報。而原本負責Windows部門的Joe Belfiore，接下來則會轉任Office部門負責人，同時負責帶領打造新聞、Microsoft Edge瀏覽器，以及iOS與Android平台app的EPIC (Essential Products Inclusive Community)團隊。

另外，原本負責Microsoft Teams服務的Brian Macdonald將會退休，原本職務將會轉由目前負責OneDrive、SharePoint的Jeff Teper接手。

至於此次人事異動，似乎並不會影響微軟既有COSINE (Core OS and Intelligent Edge)團隊，意味負責Windows核心架構與特定運算技術的團隊結構並不會做改變

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》