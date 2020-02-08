取代傳統紙本 紐約市警察局開始以數位形式記錄執勤內容

紐約時報報導指出，紐約市警察局預計從今年2月17日起，將由執勤警員改用iPhone內建備忘錄記錄盤查內容，藉此取代傳統紙本記錄方式。

早在2017年時，紐約市警察局就已經全面導入蘋果iPhone機種，藉此替換原本3.6萬部提供警員使用的Windows Phone，而此次開始由執勤警員以iPhone內建備忘錄取代傳統紙本，讓警員執勤過程原本藉由紙本方式記錄內容，能以數位形式記錄。

除了以數位化方式記錄執勤內容，同時也能藉此降低傳統紙本資源損耗，另外也能透過數位化管理，方便日後調閱各項記錄內容，作為傳訊證詞等需求，或是確認警員執行狀況使用。

而隨著導入手機在內數位化應用模式，目前也讓警員在執行過程聯繫、蒐證與記錄等應用需求更為便利，相比傳統藉由紙本記錄方式也更為迅速，同時也利於後續資料應用及管理。

紐約市警察局同時也針對iPhone開發警員專屬app，讓警員能輸入巡邏任務、警車編號，以及911電話通報處理情況，同時也能透過iPhone記錄民眾報案處理進度，並且上傳現場勘查照片，進而傳送到調度中心伺服器存放。

另一方面，數位化也能帶來避免執勤記錄遭竄改、紙本記錄遺失，或是因為字跡潦草、筆誤等情況造成記錄內容難以判讀，同時上傳至伺服器之後也能統一管理、調度所有執勤記錄內容，即可透過日期、關鍵字等方式搜尋，避免必須費心費力翻閱紙本內容。

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