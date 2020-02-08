防疫新對策：遠距辦公崛起！企業如何挑選最佳通訊與協作工具？

因應近期新型冠狀病毒疫情影響，部分企業行號開始提倡在家遠距辦公，諸如Microsoft Teams、Slack、Jandi在內透過雲端平台服務運作的線上協作辦公服務也開始受到關注，同時也讓過去以來推行藉由網路平台運作的行動辦公模式更為普及。

在行動辦公模式裡，除了電腦之外，絕對離不開的工具應該就是手機，同時也顯示在追求辦公效率與團隊協同作業，甚至跨部門聯繫工作事宜情況下，多工、跨裝置與行動辦公絕對是必要的。不過，通常多數工作團隊都可以理解多工、跨裝置與行動辦公的重要性，卻往往忽略檔案文件無法順利流通，其實也會阻礙工作執行效率，因此選用合適的工作溝通平台，其實相對重要。

用即時通訊軟體建立跨平台溝通最為迅速

在常見的團隊工作模式裡，不少人會使用LINE、微信 (WeChat)在內常見行動通訊服務，甚至藉由Facebook Messenger作為團隊工作聯繫管道，甚至也會以此類服務分享重要文件，或是透過不同群組溝通事項。

事實上，透過此類通訊服務確實很容易串接電腦、手機等裝置聯繫，同時要用來交換檔案文件、交辦事項也十分便利，甚至有些必須跨境中國地區的工作溝通，勢必透過微信等服務才能確保聯繫不受限制。

但這些通訊服務，本身畢竟不是專門針對工作使用設計，因此部分文件可能會有保留存取時間限制，同時隨著時間軸拉長也可能難以回溯過往討論串內容，甚至可能隨著裝置遺失、重置，或是因為其他因素，導致過往討論記錄無法恢復，對於工作而言並不會是最好選擇，僅有方便即時溝通為主的使用優勢。

而且一旦將工作與此類通訊服務綁定，無形中也會干擾自己的私下生活，甚至難以找到其他親朋好友的對話群組內容，另一方面也可能會讓工作必須保密內容因為通訊服務外洩，畢竟工作團隊有人離職卻忘記被退出群組，很可能就會繼續知曉原本工作團隊內部溝通事項。

即便目前越來越多通訊服務已經整合開啟各類檔案功能，但若是面臨必須修改文件、審批內容的話，甚至要進行線上多人會議討論，使用者還是要切換至Skype、Zoom、Cisco Webex等服務操作才能完成處理事宜，對於工作使用體驗而言，顯然必須把眾多工作使用文件內容分散到更多app服務，勢必會造成部分使用體驗上的紛亂，因此將即時通訊服務納入團隊工作模式，其實還是作為輔助溝通使用比較好。

既然不要以即時通訊作為工作溝通平台，目前不少新創團隊、新興企業都傾向使用的Slack表現又是如何？

免費版就不錯用的Slack

2014年推出的Slack，因為簡單、直覺好用，加上整合越來越多檔案文件開啟、編修功能，因此在相當短的時間內就吸引不少工作團隊導入使用，並且作為正式工作溝通平台，例如LINE內部工作團隊就經常以Slack溝通工作事宜。

如同LINE群組一樣，Slack同樣可以建立多組頻道 (Channel)，藉此對應不同工作項目討論需求，同時也能將頻道設置為公開或私密，藉此依照不同工作內容劃分可觀權限，而設置為公開的頻道，甚至可以直接將未實際參與工作事項的人拉進頻道討論。

不過，跟LINE在內即時通訊軟體一樣，Slack由於也是採取直列排列設計，因此工作團隊規模越多，或是工作項目繁雜的話，依然可能會讓使用者在眾多頻道間感覺紛亂。

至於在單一討論頻道內，更可透過「釘選 (Pin)」向所有頻道內的人發佈公告內容，藉此提醒所有人應該注意事項。而如果是要向特定人員提醒事宜的話，同樣也能透過網路服務常見的「@」指定特定對象，讓對方能透過推播訊息接受通知提示，而頻道內特定討論串內容也能透過「打星 (Star)」方式協助使用者快速回顧。

另外在檔案文件分享部分，Slack支援與Dropbox、Google Drive等常見雲端儲存服務整合，並且透過「Shared Files」項目方便頻道內成員隨時檢閱、取用，無需特別透過往回顧訊息，或是藉由關鍵字搜尋方式查找，因此對於需要重複檢視檔案文件的需求，其實相當方便。至於在文件線上共同編輯功能部分，Slack也能同步顯示不同人共筆編輯文件即時更改項目，藉此達成線上討論效果。

而在多人會議討論使用需求部分，Slack就僅在付費版本提供此項功能，分別支援視訊與語音會議，同時單次會議同時參與人數上限為15人，而免費版則僅支援一對一語音及視訊會議功能。

其他需要付費部分，還包含安全性的差異，另外免費版本雖然沒有使用人數上限規範，但可搜尋訊息則有近期1萬組的數量限制，同時最多可整合的應用服務也限制在10種，因此如果要有更完整功能的話，建議可以選擇一般每月6.67美元訂閱價格，或是依照進階需求選擇每月12.5美元付費訂閱方案，更大企業用戶需求則可由Slack提供客製化服務。

Slack對於一些人來說，僅有英文介面確實還是會造成一些直覺使用上的困擾，以使用完整性、整合程度，以及安全性，顯然還是Microsoft Teams有較大優勢。

目前也增加免費版本的Microsoft Teams

Microsoft Teams雖然一開始僅在付費訂閱使用的Office 365才提供，但微軟後續也針對使用需求推出單獨的免費使用版本，並且針對個人、小型工作團隊提供足夠跨平台溝通作業需求功能，相比Slack更在免費版就提供無限制的訊息和搜尋，以及超過250個應用程式和服務整合，另外也額外提供10GB的共用儲存空間，以及每名使用者都可獲得自有2GB儲存空間的服務。

除此之外，Microsoft Teams更可與會議室設備、VoIP網路電話系統，甚至獲得微軟合作認證耳麥裝置整合，讓企業能藉由軟硬體整合打造智慧會議室，或是讓行動辦公的工作成員能隨時便利的參與線上會議，並且無縫與其他工作成員討論互動，同時藉由整合微軟旗下Office文書處理服務、Power BI業務數據分析服務、Cortana數位助理等技術應用資源，更能讓團隊討論更加得心應手。

同時，Microsoft Teams也能讓頻道內使用者一同參與會議，並且提供不同裝置使用螢幕畫面分享功能，相較其他同性質服務多半需要付費才能使用來得方便。付費版則可以額外加入會議排程、會議錄製等功能，相比免費版額外提供OneDrive、SharePoint、Planner、Yammer，以及其他Office 365服務項目。

而免費版Microsoft Teams僅提供網頁版Word、Excel、PowerPoint及OneNote文件編輯服務，但也足夠一般文件處理使用，在Office 365商務進階版，或是企業版E3/E5服務中則包含可在PC上安裝獨立使用的單機版Word、Excel、PowerPoint及OneNote，不僅可維持持續版本更新，更可讓企業佈署在最多15台裝置 (5台PC、5台平板與5支手機)上使用，另外更包含Exchange電子郵件代管及自訂電子郵件網域服務，使用者也能使用網頁版或單機版Outlook，或是藉由Microsoft Whiteboard數位白板服務討論事項。

在安全部分，免費版Microsoft Teams服務本身也屬於區域型資料落地形式，亦即所有文件資料僅能由加入頻道的人存取使用，更針對所有待用與傳輸中資料進行加密，付費訂閱使用的Office 365商務進階版則強制要求雙重認證登入，本身則符合EU Model Clauses、ISO 27001、SOC 2、HIPAA等國際安全標準，並且提供進階稽核與報告製作功能，另外在企業版E3/E5服務內還額外提供電子文件探索和法務保存措施，對於大型企業有進一步資料管理需求，可以帶來更大便利。

至於在使用體驗部分，Microsoft Teams雖然也是透過頻道方式進行區分，但整體分類還是會依照不同團隊組織區隔，因此使用者可以很清楚透過層次劃分不同部門、團隊的分組討論項目，同時也能快速建立跨部門討論項目，討論項目也能隨時透過「打星」方便日後確認，而要提醒特定對象的話也能透過「@」進行標記。

同時，包含中文在內的44種語言介面，加上詳細輔助說明，實際上能讓使用者更輕易了解各項功能，同時也能與本身熟稔的Office套裝軟體、OneNote、OneDrive for Business等微軟軟體服務整合，討論過程中所使用文件也能方便隨時取用，讓許多使用者都能快速上手，並且無需跳離溝通平台就能完成所有工作事項。

台灣在地團隊打造的team+、韓國團隊打造的Jandi

由互動資通打造，針對企業工作團隊溝通協作需求設計的服務平台team+，則同樣主打跨部門、專案或小組討論使用需求，並且可在訊息內容確認未讀名單，藉此讓管理者掌握佈達資訊接收進度，另外也提供跨裝置行動辦公，以及一對一、多人視訊會議功能與網路通話服務，同時也透過電子白板、桌面分享強化溝通討論效率。

而檔案分享部分，則是透過私有雲服務形式存放，由企業內部自行管理，另外也能針對檔案存取加上權限管理，或是限制檔案內容不可存放在個人裝置，而team+內部資訊也同樣透過加密保護，傳輸過程也透過TLS機制加密保護，針對離職員工或手機遺失情況更額外提供遠端刪除app、取消存取權限，或是直接刪除對話內容。

至於由韓國Toss Lab打造的Jandi，同樣提供免費版，並且區分每月每名使用者以新台幣210元提供使用的進階版，或是以每月每名使用者以新台幣320元計費的企業版，除了免費版有15000則訊息回顧限制，並且最多僅限500人加入使用等限制，其餘版本多半沒有特別限制，但只有企業版提供視訊會議功能、私有雲存放檔案、檔案下載記錄存取與檔案限制下載等額外功能，對有需求的使用者選擇彈性不算高。

雖然強調整合企業內部團隊溝通，甚至也加入外部人員聯繫功能，team+與Jandi主要還是聚焦在溝通、聯繫與檔案共享等應用需求，整體上還是不比微軟提供Microsoft Teams，或是額外付費訂閱使用的Office 365服務能提供更完整文件檔案處理編輯工具，同時更具全方位協同作業的使用體驗。

同時，依照目前企業營運成本考量來看，雖然藉由私有雲服務存放資訊能確保一定程度的資料安全，但相對也會有設備維護、電力成本，甚至人員開銷費用等支出，另外若是要對應更具彈性的行動辦公等異地存取需求的話，可能也必須承擔一定存取安全風險問題，因此整體看起來其實還是投資諸如Microsoft Teams在內公有雲應用服務較為有利，同時建置成本也相對較低。

小結

以使用需求來看，其實即時通訊服務在團隊工作溝通扮演可快速建立聯繫的工具，讓使用者能快速與特定對象完成事情交辦，但還是會有討論內容難以回溯、追蹤，甚至依然需要配合其他應用服務輔助，才能順利完成跨部門、跨裝置的聯繫溝通，但可能還談不上縮減協同工作所需花費時間、流程。

除了此次提及的Slack與Microsoft Teams，實際在市面上還包含由Facebook推出的Workplace、來自日本的Chatwork、來自澳洲的HipChat，甚至是由LINE在日本及韓國地區針對企業內部溝通打造的LINE Works，都是針對跨部門、跨裝置，以及針對協同作業使用需求打造。

而team+與Jandi則是更加著重在團隊溝通，雖然也提供檔案分享、線上會議等功能，但在工作相關應用工具串接整合比例相對較少，使用者多半還是需要額外使用其他工具作為輔助，反而不像Slack或Microsoft Teams有提供全面性的高效率工作體驗。

只是以使用需求來看的話，目前看起來還是Slack與Microsoft Teams能更符合多數工作團隊使用，甚至兩種服務都提供免費版本可作為前期導入測試，使工作團隊可以評估用於協同作業是否提供足夠流暢度、方便度，甚至可以提供必要的後續技術支援。

包含Slack與Microsoft Teams均提供豐富的線上協同作業使用需求，同時本身也提供完整的技術支援，但以台灣地區使用情況來看，後者提供服務不僅是許多人熟悉介面，同時也提供在地化服務項目，對於許多工作團隊而言，應該會是相當容易佈署使用服務。

另外，若企業因應防疫等情況而有遠距需求，可由企業IT管理者申請一個月試用方案，以利企業員工測試應對，其中Office 365 E3方案試用連結為：https://reurl.cc/6gozA6

Slack、Microsoft Teams使用方案比一比

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》